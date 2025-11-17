Depuratori, il Comitato Senz’Acqua Enna chiede un incontro urgente con ATI e Libero Consorzio

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’Acqua Enna interviene sulle ultime vicende riguardanti i depuratori di Enna e della provincia, rese note anche attraverso le relazioni dell’ARPA e il lavoro di alcuni giornalisti. In una nota, il Comitato comunica di aver richiesto “la convocazione urgente di un incontro congiunto tra il presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica e il presidente del Libero Consorzio della provincia di Enna, alla presenza delle amministrazioni comunali, al fine di ottenere spiegazioni urgenti e dettagliate sulla situazione”.

PUBBLICITÀ

Nel comunicato si sottolinea che “riteniamo doveroso, nei confronti dei cittadini, fare piena luce su quanto sta accadendo e pretendere risposte chiare e tempestive da parte degli enti responsabili”. Il Comitato, inoltre, ribadisce la volontà di “continuare a monitorare con attenzione ogni sviluppo e a tutelare con determinazione il diritto dei cittadini a un servizio efficiente, sicuro e trasparente”.

PUBBLICITÀ

La nota si conclude con un appello alle istituzioni locali: “Ci aspettiamo che tutti i sindaci e il presidente del libero consorzio, che dovrebbero avere a cuore gli interessi e le preoccupazioni dei cittadini, provvederanno con solerzia a svolgere quanto è di loro competenza per accertare eventuali violazioni di legge e contestare a chi di dovere le responsabilità”.