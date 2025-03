Democrazia partecipata: manifestazione di interesse per “Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione”

PUBBLICITÀ

E’ indetta dal Comune di Enna una manifestazione di interesse volta a individuare i soggetti da invitare a procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto dal vigente codice degli appalti per la realizzazione dell’idea progettuale dal titolo “Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione” ritenuta di interesse comune con forme di democrazia partecipata 2024.

L’avviso è da intendersi quale procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante impegni o vincoli per le parti interessate, volto a favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di soggetti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

L’Amministrazione trascorso il termine sotto indicato per la presentazione delle manifestazioni di interesse inviterà i soggetti manifestanti interesse e possedenti i requisiti, a partecipare alle procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti. L’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura. È facoltà del Comune procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola manifestazione di interesse.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it entro e non oltre le ore 12:00 del 17 marzo 2024.

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.

Alla richiesta, redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione disponbile sul sito del Comune (https://www.comune.enna.it/novita/notizia/355/manifestazione-di-interesse-per-la-realizzazione-del-progetto–Enna–Memoria–Tradizione-e-Innovazione–Bilancio-partecipato-ANNO-2024), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, dovrà essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.