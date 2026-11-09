Democrazia Partecipata a Piazza Armerina: Piazza 3.0 contesta l’esclusione del progetto e chiede trasparenza

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L’associazione Piazza 3.0 interviene con una lettera aperta per contestare l’esclusione della propria proposta nell’ambito della Democrazia Partecipata 2026 a Piazza Armerina, sollevando alcune questioni relative alle modalità di valutazione dei progetti e al coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni: «L’associazione Piazza 3.0 ha presentato una proposta per la Democrazia Partecipata 2026, mettendo a disposizione una piattaforma digitale open source pensata per dare ai cittadini più voce nelle decisioni pubbliche. La proposta è stata esclusa anche per la mancata presentazione di una demo, che tuttavia nessuno ci aveva mai chiesto».

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Nella lettera, l’associazione riferisce inoltre che sarebbe stato approvato un altro progetto senza una votazione popolare: «L’Amministrazione ha poi approvato un altro progetto senza che, per quanto ci risulta, si sia svolta una votazione popolare. Ma se i cittadini non possono scegliere, che Democrazia Partecipata è?».

Un altro punto sollevato riguarda i costi di gestione della piattaforma proposta. Secondo Piazza 3.0, l’esclusione sarebbe legata anche alla previsione di un canone annuale: «Ci è stato inoltre comunicato che i progetti non possono prevedere canoni annuali, senza indicare la norma che lo vieterebbe. La nostra proposta prevedeva un costo di appena 350 euro all’anno, a fronte di un finanziamento di 11.777,47 euro».

L’associazione richiama poi l’attenzione sulle difficoltà economiche che comporterebbe un’eventuale contestazione della decisione nelle sedi legali: «Piazza 3.0 è un’associazione con iscrizione gratuita, non chiede un centesimo ai propri soci e si sostiene soltanto con donazioni e contributi volontari. Affrontare un ricorso al TAR o altre iniziative legali comporterebbe spese importanti e sottrarrebbe tempo e risorse alle nostre attività».

Nella lettera viene quindi evidenziata quella che l’associazione considera una doppia penalizzazione: «La nostra proposta viene esclusa e, per contestare la decisione, siamo costretti a sostenere costi che rischiano di diventare insostenibili. Non possiamo affermare che questa fosse l’intenzione dell’Amministrazione, ma questo è il risultato concreto».

Piazza 3.0 conclude la propria lettera chiedendo maggiore trasparenza nelle procedure e nelle modalità di partecipazione dei cittadini: «Non chiediamo privilegi: chiediamo trasparenza, parità di trattamento e il rispetto del diritto dei cittadini di partecipare e scegliere. La Democrazia Partecipata non può essere soltanto una procedura negli uffici, né un diritto che si può difendere soltanto disponendo di adeguate risorse economiche».