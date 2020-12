Delia: nota stampa del comitato “no forno crematorio” sulla richiesta di referendum negata dal Sindaco.

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte del comitato cittadino no forno crematorio di Delia che vi riportiamo integralmente:

“<<GRAZIE SINDACO>>

Giorno 13 ottobre 2020, il Comitato “No Forno Crematorio” ha depositato, presso il palazzo Comunale di Delia, una richiesta di consultazione popolare sulla realizzazione del forno crematorio, accompagnata da più di 400 firme. Dopo una lunga riflessione e precisamente dopo la bellezza di 28 giorni, il nostro sindaco, in modo telegrafico – sostenuto da pareri, commissioni e altro – risponde che la richiesta è da rigettare, «visto… visto… visto…» – vedi post precedente per documento integrale.

Al sindaco, che tanti deliani abbiano dubbi e perplessità sulla realizzazione di quest’opera evidentemente non interessa: ha deciso di realizzarla e la porterà avanti anche contro la volontà dei suoi concittadini. Il servizio pubblico del forno crematorio per buona parte della Sicilia viene prima della volontà, della salute e dell’economia del nostro paese. Saremo annoverati tra gli eroi di questa Sicilia, ringraziati dai fumi e dalle ceneri sparse nel nostro territorio.

L’interesse della ditta di Novara che realizzerà e gestirà il forno è ritenuto prioritario rispetto a quello dei cittadini che abitano nei pressi del cimitero e delle abitazioni che si vedranno attraversare giornalmente le strade da carri funebri. L’obiettivo delle poche unità che troveranno lavoro è anch’esso prioritario rispetto al danno per i nostri prodotti agricoli e al valore sempre più basso che avranno le nostre abitazioni.

Ciò che sorprende di più è che il sindaco dichiari di aver seguito tutto l’iter burocratico « […] ́ ̀

’ », come se l’intera comunità non dovesse avere voce sull’argomento. Si sfiora il ridicolo quando, in una

delibera, viene esplicitata la motivazione per cui viene realizzato il forno crematorio: « ’ […] ».

Significa dunque che si sta costruendo il forno crematorio a Delia perché manca terreno per costruire loculi e cappelle? Dunque, sarebbe questa la motivazione per la quale si sta realizzando l’opera: per venire incontro alle nostre esigenze e per accontentare i nostri concittadini? Non per altre motivazioni, vi sbagliate di grosso (è ironia, per chi non lo capisse).

Ogni tanto, sul dibattito in corso, vi è il tentativo di tergiversare, distogliere l’attenzione sul vero argomento con la questione se la Chiesa sia favorevole o meno alla cremazione. Sgombriamo il campo da ogni equivoco. L’abbiamo ribadito diverse volte: la Chiesa non si oppone alla cremazione da decenni. Ma la Chiesa non ha investito il nostro sindaco di una missione divina indicandogli Delia come posto ideale per realizzare il forno crematorio.

Noi continueremo la nostra ferma opposizione al forno crematorio perché siamo sempre più convinti che al di là delle autorizzazioni e dei permessi sbandierati non sussiste alcun motivo valido perché l’opera sia programmata per il nostro Comune, visto che non ci serve. Non riusciamo ancora a capire cosa abbia portato a una scelta così scellerata per la

nostra comunità; le motivazioni non sono mai state chiarite e la gente spera di capire su quale specchio continuerà ad arrampicarsi il nostro sindaco.

Nel frattempo, caro sindaco, vorremmo dirle tante grazie perché è riuscito a dividere la nostra comunità, tra chi il forno crematorio non lo vuole assolutamente e chi tace. Tra chi può opporsi e chi, avendo ottenuto finalmente l’illuminazione nel proprio quartiere, ̀ parlare – ma la cui coscienza porta comunque a firmare la petizione. È riuscito a spaccare in due il fan club pro-forno tra chi le è molto vicino e sostiene questa scelta – senza peraltro esserne nemmeno molto convinto – e coloro che fanno finta di niente, sperando in realtà che prima o poi quest’insensatezza abbia termine. In fin dei conti, però, la verità è che, a prescindere dalle fazioni (chi si fida ciecamente delle sue scelte per fede e chi, invece, si pone delle domande), ci ritroveremo tutti, materialmente, un’opera che brucia corpi umani ai quali, per inquinare di meno, dovranno essere espiantate, prima della cremazione, tutte le protesi, da quelle dentarie a quelle ossee – ricordatelo: non per non inquinare, ma per inquinare meno.

Grazie sindaco per la risposta data ai firmatari della petizione che non chiedevano di decidere per tutti, ma che tutti fossero consultati; ma ci rendiamo conto che noi possiamo scegliere solo il colore della scuola e non per una struttura che ci condizionerà per sempre.

Grazie per la sua sensibilità nei confronti di ogni deliano che avrebbe voluto essere coinvolto e informato prima che il crematorio fosse progettato e programmato.

Grazie perché ogniqualvolta il fumo uscirà dal camino del forno, ogniqualvolta incroceremo un carro funebre, ogniqualvolta qualcosa nel forno non funzionerà a dovere e magari si sentirà profumo di muschio bianco e lavanda nell’aria… ci ricorderemo a chi è venuta quest’idea.

Grazie per quando la destinazione dei nostri prodotti agricoli sarà associata al paese dove vengono cremate migliaia di persone.

Grazie perché l’immagine di Delia finirà per richiamare, inevitabilmente e prevalentemente, il nostro, anzi, il suo forno crematorio, l’opera alla quale ha tenuto di più.”