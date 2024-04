Delegazione ennese alla manifestazione nazionale organizzata da Cgil e Uil

PUBBLICITÀ

Anche una folta delegazione della Camera del Lavoro Cgil di Enna partecipa alla manifestazione a Roma indetta oggi dalla CGIL e dalla Uil. Le due confederazioni tornano in piazza per una manifestazione nazionale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica, per una riforma fiscale e la tutela dei salari.

Dal palco interverranno le lavoratrici e i lavoratori, che lasceranno la parola per le conclusioni ai segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

“La Cgil di Enna – dichiarano il segretario della Camera del Lavoro Antonio Malaguarnera e il segretario della Funzione Pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò – parteciperà alla manifestazione con una congrua delegazione per la tutela del diritto alla salute, per un servizio sanitario nazionale e un sistema socio-sanitario pubblico e universale. Occorre aumentare il finanziamento del SSN – aggiungono Schilirò e Malaguarnera – sia in termini assoluti che in rapporto al PIL”.

“Il sindacato – aggiungono i sindacalisti della Cgil di Enna – chiede al Governo e alle istituzioni un piano straordinario pluriennale di assunzioni, chiede di superare i tetti alla spesa del personale, rendere attrattiva la formazione nelle professioni sanitarie e incrementare le risorse destinate al rinnovo dei CCNL 2022/2024 della sanità. Saremo in piazza ancora una volta con forza e determinazione per rilanciare e riadeguare la rete ospedaliera, per favorire accessibilità, sicurezza, qualità, a partire dalla rete dell’emergenza e dai Pronto Soccorso. Faremo sentire la voce della Cgil per superare gli inaccettabili tempi d’attesa che negano il diritto alla salute, favoriscono il ricorso a prestazioni private, erodono salari e pensioni fino alla rinuncia alle cure. Siamo in prima linea per lo sviluppo dell’assistenza territoriale realizzando una rete capillare di servizi socio-sanitari. Rendere operativi distretti, case e ospedali di comunità a gestione pubblica, potenziare la rete dei consultori pubblici e la piena attuazione della Legge 194/1978, investire sulla salute mentale. Ci battiamo – concludono i due sindacalisti della Cgil ennese – per sostenere le persone anziane non autosufficienti, va migliorata e attuata la riforma prevista dalla Legge delega 33/2023, la legge 227/21 sulla disabilità, con le necessarie risorse a carico della fiscalità generale per adeguate politiche per l’invecchiamento attivo, il sostegno alla vita autonoma, l’assistenza domiciliare”.

Faranno parte della delegazione ennese lavoratori delle varie categorie, dallo SPI, alla FILCAMS, dalla FLC alla FILLEA, dalla FILT fino a esponenti del patronato INCA CGIL.