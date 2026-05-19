De Rose incontra Confcommercio: “Per rilanciare Enna serve il confronto con gli addetti ai lavori”

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Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede di Confcommercio Caltanissetta Enna, un incontro tra il candidato Sindaco di Enna Ezio De Rose e i vertici dell’associazione di categoria, rappresentata dal Presidente Provinciale Maurizio Prestifilippo, dal Direttore Gianluca Speranza e dalla Presidente della Delegazione Comunale di Enna Fabiola Lo Presti.

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Il confronto è stato incentrato sui temi dello sviluppo economico, della rigenerazione urbana e del turismo.

“La nostra presenza qui oggi risponde – afferma De Rose – a un principio per me fondamentale: la politica seria si fa nelle sedi delle associazioni di categoria, parlando concretamente con gli addetti ai lavori. Rifiutiamo la logica dei comizi elettorali mascherati da incontri tecnici, con claque pronte ad applaudire ma vuote di contenuti. Enna non ha bisogno di manifestazioni di facciata o di visioni di retroguardia; ha bisogno di ascolto, competenze e soluzioni applicabili.”

Durante l’incontro sono emerse proposte concrete e spunti tecnici per contrastare la desertificazione commerciale del centro storico, tra cui: l’integrazione di uffici tecnici e professionalità specializzate per superare lo stallo burocratico e mappare i locali commerciali sfitti del centro; lo studio di tariffe calmierate e sgravi fiscali (come interventi sull’IMU) per favorire l’apertura e l’accorpamento di nuove attività, garantendo metrature adeguate ai moderni standard commerciali; un collegamento strutturato, puntuale e preferenziale ogni 10 minuti tra la città e l’Università Kore, per agevolare la popolazione studentesca e rendere attrattivo il centro storico anche nelle ore serali; la valorizzazione dell’autodromo e dell’area naturale come collettore turistico e sportivo (anche orientato all’elettrico) per l’intera provincia.

De Rose ha espresso profondo apprezzamento per la vivacità e la struttura tecnica di Confcommercio, che ha recentemente integrato nel proprio organico anche figure di specialisti in ingegneria urbanistica proprio per supportare i comuni nella progettazione europea.

“Il Sindaco di Enna deve esercitare con autorevolezza il ruolo di capofila dell’intera provincia e della conferenza dei sindaci. Ringrazio il Presidente Prestifilippo, la Presidente Lo Presti e il Direttore Speranza per questo momento di altissimo profilo. Questo è il metodo che porteremo all’interno del Comune: briglie strette alla burocrazia e porte spalancate alle forze produttive della città”, ha concluso De Rose.