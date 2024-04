De Luca: “Schifani proceda subito alla nomina del nuovo assessore regionale all’agricoltura”

PUBBLICITÀ

Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha inviato oggi una lettera urgente al Presidente Schifani e per conoscenza al Presidente Mattarella, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione critica che il settore agricolo siciliano sta affrontando a causa della siccità prolungata.

De Luca ha sottolineato l’urgente necessità di agire per mitigare gli effetti devastanti di questa emergenza e ha richiesto al Presidente Schifani di procedere senza indugi alla nomina del nuovo assessore regionale all’agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea.

“È fondamentale – ha affermato De Luca rivolgendosi al presidente Schifani – designare una figura di spicco con le competenze necessarie per affrontare le sfide del settore primario regionale e promuovere strategie di adattamento e sostegno alle comunità agricole colpite. In caso di mancata nomina tempestiva – ha affermato De Luca – Sud Chiama Nord si riserverà la possibilità di adottare misure di protesta per evidenziare l’urgenza e l’importanza di questa situazione per il territorio siciliano e i suoi cittadini”.