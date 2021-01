Davvero per questi 39 bambini non si può fare niente?

“La Continuità (educativa e didattica) nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo a un percorso formativo organico e completo […] a livello psicologico, pedagogico e didattico. La sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo” (D.M 4/3/91).

Partiamo dall’inizio: i genitori delle scuole Rodari e Fontanazza scoprono della chiusura delle scuole dei loro bimbi da un avviso pubblicato sul sito del Comune. L’avviso, dell’11 gennaio scorso, si esprime così: “Si informa la cittadinanza che è intendimento dell’Amministrazione procedere alla chiusura delle Scuole dell’Infanzia Comunali “E. Fontanazza e G. Rodari.

Pertanto, si invitano i genitori ad iscrivere i propri figli presso altre Scuole dell’Infanzia Statali entro il termine del 25/01/2021 fissato dal Ministero dell’Istruzione”. Fine. Stop.

Non volendo entrare nel merito della modalità comunicativa dell’amministrazione comunale, vien da sé che una decisione del genere dovrebbe essere quantomeno discussa, spiegata alle parti interessate prima di diventare decisione ufficiale.

Ma andiamo avanti. Arriviamo al 14 gennaio quando l’Assessore con delega alla scuola, l’Avv. Gabriella Motta, prende parte ad un incontro telematico con i genitori delle due scuole in chiusura. In quella sede i genitori hanno sottolineato l’importanza della continuità didattica che, in una delle sue accezioni principali, significa l’importanza che la maestra non cambi per evitare eventuali traumi ai piccoli bimbi.

Ma niente da fare, il processo di statalizzazione è già iniziato e non c’è spazio per i “sentimentalismi”. L’Assessore, di concerto con tutta la maggioranza, propone ai genitori la possibilità di una “continuità ambientale”, che tradotto significa “la scuola diventa da comunale a statale, le maestre cambieranno, ma potete rimanere negli stessi edifici”. I genitori non accettano e continuano, sentendosi delusi dall’esito dell’incontro, a combattere per il diritto alla continuità didattica dei loro bimbi.

Nel frattempo anche le forze di minoranza si interessano alla questione, mostrandosi solidali ai problemi sollevati dai genitori. In virtù di questo, il 20 gennaio la minoranza organizza un incontro telematico con i genitori dei bimbi, incontro al quale è invitata a partecipare anche la stampa. Durante l’incontro tutti sulla stessa linea d’onda (genitori e minoranza): le scuole comunali non possono e non devono essere chiuse, la continuità didattica è il cardine della crescita scolastica dell’individuo ecc… In quell’occasione la minoranza comunica che presenterà una mozione in aula che dovrà essere votata.

Arriviamo ad oggi, venerdì 22 gennaio. I gruppi di maggioranza inviano un comunicato stampa dove, di fatto, ripropongono le stesse proposte fatte dall’Assessore Motta durante l’incontro con i genitori del 14 gennaio. Proposte che, lo ricordiamo, non avevano ottenuto il benestare dei genitori. In estrema sintesi, il comunicato della maggioranza dice questo: “Abbiamo deciso di avviare un processo di statalizzazione delle scuole dell’infanzia, così da destinare il personale, con eccellente esperienza e professionalità acquisita negli anni, principalmente per il potenziamento degli asili nido comunali (attualmente aperti solo in orario antimeridiano) e continuare quel processo di potenziamento di questo servizio, già avviato nel quinquennio precedente… Le difficoltà che ci troviamo ad affrontare, impongono la razionalizzazione delle risorse e l’impiego ottimale di quelle a disposizione…Ci assumiamo l’impegno, con le famiglie dei bimbi interessati di garantire il servizio e l’accesso alle scuole materne comunali Fontanazza e Rodari, ininterrottamente fino a quando lo Stato non garantirà l’analogo servizio. Per il prossimo anno scolastico 2021/2022, l’Ufficio Scolastico Provinciale dovrebbe dare avvio all’iter di statalizzazione delle stesse – che si concluderà con il definitivo passaggio dalla gestione comunale a quella statale. Nelle more che questo percorso si concluda e fino ad esaurimento, il Comune cederà all’autorità scolastica i locali dove attualmente sono ubicate le due scuole, così da assicurare ai bambini una continuità sostanziale e permettere loro di rimanere nella stessa classe e con i loro compagnetti”.

Le dichiarazioni del gruppo di maggioranza sono state confermate questa mattina dall’Assessore Motta che abbiamo raggiunto telefonicamente.

Quindi, passa più di una settimana e l’unica cosa che la maggioranza sa dire, dopo un assordante silenzio, sono le stesse proposte che erano già state bocciate una settimana prima?

Nel frattempo, il segretario di circolo Pd di Enna Bassa Francesco Rampello invia anch’egli un comunicato stampa, dove si definisce soddisfatto per i risultati ottenuti comunicando che “da notizie di stampa di questa mattina si evidenzia un netto passo indietro dell’amministrazione. Ce n’è voluto di tempo, ma prendiamo atto che la battaglia di merito su un servizio essenziale come, la qualità della proposta educativa delle future generazioni abbia avuto la meglio. Non rivendico risultati politici ma rivendico sicuramente un risultato sociale, che, se anche non completamente soddisfacente, ad oggi determina la non sospensione del servizio”.

Ma il passo indietro dell’amministrazione in cosa consiste?

Quali sarebbero i risultati politici o sociali da non rivendicare? I risultati non ci sono perché, alla fine della fiera, l’amministrazione ha deciso e chiuderà i due asili comunali e, cosa ancora più grave, non assicurerà la continuità didattica a questi bimbi che, lo ricordiamo, sono i cittadini di domani.

La maggioranza dunque si nasconde dietro quella che definisce “continuità sostanziale” (cioè? La possibilità di non cambiare edificio?) e la minoranza si mostra soddisfatta non si è ben capito per cosa. E intanto i genitori rimangono soli a lottare per i diritti dei loro bambini.

La scuola è una cosa seria. È la base su cui si fonda tutta la società e da un’amministrazione che non ha mai fatto mistero di essere l’amministrazione della cultura, risulta un po’ difficile accettare un simile comportamento che non apre ad alcun dialogo.

Tutta la normativa scolastica degli ultimi anni si basa sul concetto di continuità, da questo concetto nasce l’istituzione degli istituti comprensivi (ovvero, la continuità didattica per la scuola dell’obbligo al fine di garantire un processo evolutivo unitario) e, negli ultimi anni, è stato introdotto il vincolo quinquennale dei docenti nella stessa scuola in cui entrano di ruolo per assicurare la continuità didattica a favore degli alunni (legge 159/2019).

Questo per dire che non si sta parlando di aria fritta o di assecondare capricci di genitori o alunni.

Ma davvero per questi 39 bambini non si può fare niente?

Manuela Acqua