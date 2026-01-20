Danni e disagi per il maltempo a Enna: alcune immagini

PUBBLICITÀ

Il maltempo che ha interessato anche Enna nelle ultime ore ha causato diversi disagi e danni in varie zone della città.

Le immagini documentano un albero caduto in Piazza Europa, a Enna alta, a Enna bassa nella zona artigiana e in via delle Acacie, con conseguenti situazioni di potenziale pericolo. In via San Giovannello, a Enna alta, invece, la pioggia e il vento hanno provocato il distacco di pietre.

Cadute di alberi e rami anche in altre zone, a conferma di un evento meteorologico intenso.

I volontari e gli altri soggetti della Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco, sono all’opera sul territorio per limitare i danni provocati e garantire la sicurezza della popolazione.