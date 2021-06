“Dalle tenebre alla luce”, una metafora perfetta delle contraddizioni del nostro tempo

Uno sguardo di denuncia sempre dalla parte dei più deboli. Questo è il leit motiv delle liriche di Mario Antonio Pagaria, in una delle sue duplici vesti, solitamente giornalista antimafia, ma qui come poeta dalla incredibile sensibilità. In entrambe le vesti, tuttavia, Pagaria non esita a prendere le parti di chi non ha voce, mettendo la sua scrittura al servizio del vero storico, in una narrazione di incredibile impatto emotivo. Sembra una danza, forse una lotta, che pare faccia prevalere sempre il male sul bene, eppure quel sole che permea sottotraccia, e quasi in punta di piedi, alcune liriche della raccolta è in realtà la potenza generatrice del tutto, ciò da cui veniamo, ciò a cui tenderemo. Lo stesso sole che spiazza l’autore nella lirica conclusiva, Vuoto, e che lui definisce “caparbio sole / che mi soverchia”, lasciandone intendere la potenza benefica e rigeneratrice, quasi.

La raccolta Dalle tenebre alla luce è un primo bilancio della vita del poeta, forse, ma è anche la dimostrazione più autentica della sua connaturata passione, una forma autentica di empatia, per gli esseri umani che soffrono traversie infinite e dolorosissime, ma anche per la sua terra e per le sue radici.

E anche nella sua veste autoriale Pagaria sembra essere legato intimamente alla sua terra assolata, alle sue tradizioni familiari. Ai genitori, alla quale è dedicato il libro, e specialmente al padre dell’autore, del resto, anche lui appassionato di poesia. Ed è proprio con una lirica del padre che il poeta apre la raccolta, con una perfetta coincidentia oppositorum, l’inizio e la fine che ritornano e si susseguono, uno dopo l’altra all’infinito, nel ciclo naturale delle cose e che sembrano non darsi tregua.

Qualcuno direbbe oggi che la poesia non ha senso con i problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente. Ma questa poesia è quel valore aggiunto, perché parla della nostra triste storia umana.

Cosa rimane in bocca dopo aver letto queste liriche? Fiele di rabbia, miele di umanità.

E «Intanto questo treno sporco / sibila su un binario che non ha mai fine» dice Pagaria in Vita d’Immigrato. Una metafora perfetta delle contraddizioni del nostro tempo.

Giuliana Maria Amata