Dalla Regione 12 milioni ai distretti socio sanitari per disabili gravi adulti e minorenni

La Regione Siciliana, tramite il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – servizio fragilità e povertà, ha disposto l’impegno e la liquidazione ai 55 distretti socio sanitari siciliani di circa 12 milioni di euro per il pagamento del beneficio ai minori disabili gravi e per l’adozione dei piani personalizzati dei maggiorenni con disabilità grave. Si tratta di parte delle risorse provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come quota di riparto del fondo per le non autosufficienze – annualità 2018, spettante alla Sicilia.

«Con i provvedimenti che liquidano queste ultime somme – sottolinea l’assessore alla famiglia e alle politiche sociali Antonio Scavone – portiamo a complimento la distribuzione delle risorse nazionali per il 2018 destinate a sostenere migliaia di persone e le loro famiglie in tutta l’Isola».

Nello specifico, per il pagamento del beneficio ai minori disabili gravi tra i distretti sono stati ripartiti 7.592.336 euro, equivalenti all’80 per cento della disponibilità complessiva di 9.490.420 euro. Per i piani destinati ai maggiorenni con disabilità grave, infine, sono stati ripartiti 4.392.336 euro, anche in questo caso l’80 per cento dei 5.490.420 euro complessivamente stanziati. In entrambi i casi il restante 20 per cento sarà liquidato dopo la rendicontazione delle spese sostenute.