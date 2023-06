Dal 7 al 28 luglio in scena il “Mythos Troina Festival”

Con un ciclo di quattro appuntamenti, che dal 7 al 28 luglio andranno in scena nella cornice naturale della Radura del Villaggio Cristo Redentore dell’Oasi Maria Santissima, torna anche quest’anno il “Mythos Troina Festival”, l’appuntamento con le rappresentazioni tratte dai capolavori immortali della storia del teatro greco antico.

Ad annunciarlo, l’assessore ai beni culturali Fabio Venezia: “Grazie alla prestigiosa collaborazione con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico – spiega – giunge alla terza edizione la Rassegna Mythos suo mito classico e contemporaneo. Quest’anno è stato programmato un cartello di grande livello che, siamo certi, richiamerà una folta presenza di pubblico”.

L’evento, che ambisce a conciliare la versione classica del mito con le sue riscritture moderne e contemporanee, prevede infatti i seguenti spettacoli: venerdì 7 luglio “Oreste o la fine degli Atridi”, liberamente tratto da Eschilo e Euripide, con Deborah Lentini (Clitennestra), Simonetta Cartia (Corifea/Atena), Davide Sbrogiò (Agamennone), Gabrielle Crisafulli (Oreste), Damiano Venuto (La Scolta/Corifeo), Claudia Bellia (Cassandra/ Elettra), Serena Cartia (Corifea), musiche dal vivo di Marco Lo Russo, regia di Manuel Giliberti, produzione Associazione “Città Teatro” Catania; venerdì 14 luglio “Euridyce”, drammaturgia di Filippa Ilardo ed Elisa Di Dio, con Elisa Di Dio e Davide Campisi, voce e movimenti di Adriana Lunardo, regia di Filippa Ilardo, assistenti alla regia Ginevra Camarda e Cristina Di Mattia, produzione “Compagnia dell’Arpa” Calascibetta (in collaborazione con LATITUDINI); sabato 22 luglio “Eroine del Mito. Medea & Elena”, spettacolo di Manuel Giliberti e Antonietta Carbonetti, con Antonietta Carbonetti (Medea) e Deborah Lentini (Elena), movimenti di Serena Cartia, musiche originali di Antonio Di Pofi, regia di Manuel Giliberti, aiuto regia Gabrielle Crisafulli, produzione Associazione “Città Teatro” Catania; venerdì 28 luglio “I conflitti di Lisistrata” di Aristofane, regia di Mauro Avogadaro, con Caterina Alinari, Andrea Bassoli, Vanda Bovo, Alberto Carbone, Sebastiano Caruso, Gaia Cozzolino, Sara De Lauretis, Carlo Alberto Denoyè, Enrica Graziano, Ferdinando Iebba, Althea Iorio, Domenico Lamparelli, Federica Leuci, Emilio Lumastro, Carlotta Messina, Moreno Pio Mondi, Matteo Nigi, Marta Parpinel, Alice Pennino, Edoardo Pipitone, Francesco Ruggiero, Jacopo Sarotti, Maria Chiara Signorello, Flavia Testa, Elisa Zucchetti, produzione Istituto Nazionale del Dramma Antico.

“All’interno dell’estate troinese – aggiunge il sindaco Alfio Giachino – viene nuovamente programmata e inserita la rassegna teatrale Mythos che, oltre a coinvolgere sempre con maggiore successo i cittadini troinesi, per la sua unicità diventa motivo di attrazione e presenza di tantissime persone che giungono per le rappresentazioni da diverse parti della provincia e oltre, molti dei quali giovani”.

Previsto infatti l’ingresso gratuito per gli under 35 e i disabili. Il costo dell’abbonamento è invece di 25 euro per tutti quanti volessero assistere all’intera rassegna teatrale e di 10 euro per ogni singolo spettacolo.