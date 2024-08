Dal 5 agosto a Pietraperzia e Barrafranca turnazione idrica ogni quattro giorni

PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che, a far data dal prossimo 5 agosto, il sistema distributivo afferente al Comune di Pietraperzia sarà regolato con un’erogazione idrica secondo turnazione ogni quattro giorni ed oraria, come di seguito riportato: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 17:30 fino alle ore 08:30 di martedì 06/08/2024 (ogni quattro giorni) per tutte le vie servite dal Serbatoio Serre e dal Serbatoio Belvedere; le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

Il sistema distributivo afferente al Comune di Barrafranca, sempre a partire dal 5 agosto, sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione ogni quattro giorni ed oraria, come di seguito riportato.

A partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 13:30 (ogni quattro giorni) nelle vie del versante Piazza. Le successive erogazioni del versante avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

A partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 13:30 (ogni quattro giorni) nelle vie del versante Punta Terra. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire.

La nuova turnazione è stata predisposta a seguito della riunione dello scorso 29 luglio della Cabina di Regia dove è stata determinata una ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna.

“La sopra indicata turnazione – comunica AcquaEnna – potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze”.