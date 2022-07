Per consentire un intervento di manutenzione sull’acquedotto Ancipa basso in contrada Cannavò in territorio di Enna, AcquaEnna comunica che dalle ore 8 di giorno 27 luglio e per le successive 24 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.

