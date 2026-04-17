Dal 22 aprile sospensioni e disservizi idrici in diversi Comuni nell’Ennese per lavori

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AcquaEnna ha reso noto che la società Siciliacque ha comunicato che dalle ore 7 del 22 aprile 2026 interromperà l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso per consentire l’esecuzione di diversi interventi urgenti di manutenzione. A causa dei lavori, sono previste sospensioni e disservizi nell’erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Enna e nell’area industriale del Dittaino.

Nel dettaglio, a Enna Alta e nelle vie della Resistenza e Borremans, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 7 del 22 aprile alle ore 21 del 24 aprile.

A Gagliano Castelferrato lo stop è previsto dalle ore 7 del 22 aprile alle ore 16 del 24 aprile.

Ad Agira, sempre dalle ore 7 del 22 aprile alle ore 16 del 24 aprile, sarà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato servito dal serbatoio Castello.

A Piazza Armerina si verificheranno disservizi dalle ore 7 del 22 aprile alle ore 3 del 25 aprile. Lo stesso arco temporale riguarda anche Aidone e Valguarnera, dove sono attesi disservizi nell’erogazione idrica negli abitati dei due Comuni.

Per quanto riguarda l’ASI Dittaino, l’erogazione idrica sarà sospesa nell’intera area industriale dalle ore 7 del 22 aprile alle ore 18 del 24 aprile.

AcquaEnna precisa infine che le tempistiche indicate potranno subire variazioni in caso di ulteriori imprevisti, che saranno eventualmente comunicati successivamente.