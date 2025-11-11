Dal 15 novembre obbligo di catene o pneumatici invernali su alcuni tratti di autostrade e statali siciliane

PUBBLICITÀ

Anas ricorda che a partire dal 15 novembre sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle autostrade e strade statali della Sicilia maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, l’obbligo valido dal 15 novembre 2025 al 15 marzo 2026 riguarda:

A19 “Palermo – Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello;

A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa;

A29dir “Alcamo – Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.

Inoltre, l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sarà in vigore sui seguenti tratti di strade statali a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2026:

SS 116 “Randazzo Capo D’Orlando”, dal 0,000 al km 45,000;

SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dal 137,440 al km 205,000;

SS 289 “Di Cesarò”, dal km 10,000 al km 52,530.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).

Anas raccomanda la stretta osservanza dell’obbligo di utilizzo delle dotazioni invernali dove previsto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, inoltre ricorda che quando si guida si deve “Guidare e Basta”! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148