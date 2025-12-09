Dal 15 dicembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcune strade statali: ecco quali

PUBBLICITÀ

Anas ricorda che a partire da metà dicembre e fino a metà marzo sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Sicilia orientale maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, su questi tratti di strade statali l’obbligo scatterà a partire dal 15 dicembre 2025 e sarà in vigore fino al 15 marzo 2026: tratta SS 121 CATANESE dal km 63+000 al km 83+736; tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 48+000 al km 68+000; tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 20+000 al km 45+000; tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 0+000 al km 8+000; tratta SS 194 RAGUSANA dal km 44+500 al km 62+000; tratta SS 284 OCCIDENTALE ETNEA dal km 0+000 al km 30+000; tratta SS 288 DI AIDONE dal km 35+500 al km 51+900; tratta SS 575 DI TROINA dal km 0+000 al km 13+000; tratta SS 385 DI PALAGONIA dal km 50+000 al km 55+150; tratta SS 116 RANDAZZO CAPO D’ORLANDO dal km 45+000 al km 62+000; tratta SS 121 CATANESE dal km 45+500 al km 63+000; tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 0+000 al km 48+000; tratta SS 124 SIRACUSANA dal km 68+000 al km 81+000; tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 10+000 al km 20+000; tratta SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 45+000 al km 52+000; tratta SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 8+000 al km 15+000; tratta SS 194 RAGUSANA dal km 30+000 al km 44+500; tratta SS 194 RAGUSANA dal km 62+000 al km 85+000; tratta SS 287 DI NOTO dal km 0+000 al km 9+000; tratta SS 288 DI AIDONE dal km 31+500 al km 35+500; tratta SS 514 DI CHIARAMONTE dal km 0+000 al km 40+350; tratta SS 575 DI TROINA dal km 13+000 al km 25+000; tratta SS 683 LICODIA – EUBEA – LIBERTINIA dal km 0+000 al km 13+600; tratta SS 417 DI CALTAGIRONE dal km 12+000 al km 20+000; tratta SS 683 VAR. VARIANTE DI CALTAGIRONE dal km 3+700 al km 12+470; tratta SS 120 DELL’ETNA E DELLE MADONIE dal km 205+000 al km 210+000.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).

Anas raccomanda la stretta osservanza dell’obbligo di utilizzo delle dotazioni invernali dove previsto.