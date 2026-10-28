Dal 13 al 15 novembre arriva il Beer Festival Enna 2026

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Pergusa si prepara a ospitare il Beer Festival Enna 2026, la Festa della Birra in programma dal 13 al 15 novembre al Parco Proserpina. Tre giornate dedicate alla gastronomia, alla musica e all’intrattenimento, con l’obiettivo di offrire un’occasione di aggregazione per cittadini e visitatori.

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A curare gli aspetti organizzativi, logistici e assistenziali della manifestazione sarà l’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia (O.N.V.G.I.) – Sezione di Villarosa, che per l’occasione metterà a disposizione la propria esperienza nel campo dell’assistenza e della gestione degli eventi pubblici.

Il programma prevede birre artigianali e industriali, stand gastronomici con proposte di street food e specialità locali. Spazio anche alla musica dal vivo, con esibizioni di band e DJ set, oltre ad attività di intrattenimento rivolte a diverse fasce di pubblico.

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare le produzioni gastronomiche del territorio e offrire nuove occasioni di socialità, coinvolgendo giovani, famiglie e visitatori in un appuntamento dedicato alla convivialità.

I dettagli del programma saranno resi noti nei prossimi giorni.