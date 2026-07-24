Dagli Stati Uniti a Enna sulle tracce degli antenati: il viaggio di Kimberly Anzalone

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Un viaggio lungo oltre un secolo, iniziato con l’emigrazione di una famiglia ennese verso gli Stati Uniti negli anni Venti e culminato nei giorni scorsi con un ritorno carico di emozione.

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È la storia di Kimberly Anzalone, cittadina americana del Maryland che, insieme al marito Mark, ha visitato per la prima volta Enna, la città da cui partirono i suoi bisnonni, Salvatore Anzalone e Giuseppa Sgrò, e dove nacquero anche suo nonno Giovanni e i quattro fratelli, prima di emigrare oltreoceano.

Quello di Kimberly non è stato un semplice viaggio turistico, ma un autentico ritorno alle proprie radici. Un percorso alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la storia della sua famiglia e delle persone che ancora oggi custodiscono quel legame con il passato.

L’intera esperienza è stata organizzata dalla guida turistica e rooting planner Marta Cannizzo, specializzata nei tour identitari, grazie anche al prezioso lavoro di ricerca genealogica svolto dal genealogista Ferdinando Portuese, che ha ricostruito gli alberi genealogici delle famiglie, permettendo di individuare parenti e luoghi significativi della memoria familiare. Ha collaborato anche la guida turistica Sabrina Murgano.

Durante la visita, Kimberly e Mark hanno passeggiato tra le vie del centro storico di Enna, ammirando alcuni dei monumenti e luoghi più rappresentativi della città, come il Duomo, il Castello di Lombardia, la Rocca di Cerere e il Belvedere Marconi, riscoprendo così il patrimonio storico e culturale della terra dei loro antenati.

Uno dei momenti più significativi della giornata si è svolto presso la biblioteca degli autori ennesi Hennaion, dove il titolare Mario Messina ha accolto calorosamente la coppia. Qui Kimberly ha potuto vivere un’esperienza particolarmente intensa: essendo una lontana parente dello scrittore ennese Michele Anzalone, ha avuto l’opportunità di sfogliare per la prima volta tutti e nove i suoi libri, entrando ancora più profondamente in contatto con la storia culturale della propria famiglia.

La giornata è stata resa ancora più speciale dall’incontro con numerosi parenti. Kimberly ha conosciuto la cugina Paola Anzalone, con la quale condivide una doppia parentela, da parte del bisnonno e della bisnonna paterni, una coincidenza genealogica che ha reso l’incontro ancora più straordinario.

Grande emozione anche nell’abbraccio con il cugino Gino Sgrò, che l’ha accompagnata in un percorso di memoria nel cimitero cittadino, mostrandole le tombe degli avi e di numerosi altri familiari. Il viaggio è proseguito nell’antico quartiere della Donna Nuova, dove agli inizi del Novecento viveva la famiglia Sgrò. Particolarmente toccante è stata anche la visita alla chiesa di San Cataldo, luogo simbolo della storia familiare. È proprio qui che i bisnonni Salvatore e Giuseppa celebrarono il loro matrimonio e dove furono battezzati il nonno Giovanni e i fratelli.

Ad accogliere Kimberly un’intera famiglia. Numerosi componenti della famiglia Sgrò hanno voluto incontrarla nel corso della giornata, condividendo racconti, fotografie, ricordi e soprattutto un affetto sincero. Tra loro anche il docente dell’Università Kore di Enna, Francesco Sgrò, insieme alla sua famiglia, che ha contribuito a rendere questo ritorno ancora più caloroso e significativo.

Per Kimberly e Mark è stata una giornata ricca di emozioni, ma è stata soprattutto Kimberly a vivere momenti di intensa commozione. Tornare nella terra dei propri antenati, conoscere i parenti rimasti a Enna e camminare nei luoghi dove tutto ebbe inizio ha rappresentato il coronamento di un sogno coltivato per tutta la vita.

I viaggi delle radici sono molto più di un’esperienza turistica. Sono un atto d’amore verso la propria storia, trasformando la genealogia in incontri, gli archivi in emozioni e i cognomi in abbracci.