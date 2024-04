Dagli Stati Uniti a Enna per scoprire la terra dei propri avi

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accogliere sabato Diane Perrera Anderson, per la prima volta in Sicilia dagli Stati Uniti sulle orme dei suoi avi, accompagnata da suo marito Mark Anderson. I suoi nonni, Concetta Maria Di Mattia e Salvatore Perrera, erano, infatti, entrambi nati nell’allora Castrogiovanni alla fine dell’Ottocento, partiti poi per gli Stati Uniti nel 1908. Hanno vissuto un’intera vita a Baltimora, nel Maryland, allietata da ben 17 figli, tra cui il padre di Diane, Orlando Londus Perrera, morto quando Diane aveva solo 9 mesi.

Negli Stati Uniti Diane è stata per anni un’insegnante della Montessori, attualmente insegna yoga e collabora nell’impresa di costruzioni di suo marito Mark. Vivono nella bella città di Durango, nello Stato del Colorado. Sono sposati da 31 anni, hanno 3 figlie e sono nonni di 7 nipoti, una gran bella famiglia che entrambi definiscono la gioia della loro vita.

Diane, che ha sempre voluto riconnettersi alle sue radici siciliane, sabato 27 aprile avrà modo di immergersi nella storia dei suoi antenati in una “giornata del ritorno” dal titolo “Family Rooting Experience”, evento curato da ItalyRooting Consulting, responsabile Letizia Sinisi, consolidata realtà nazionale e internazionale specializzata in esperienze e cultura delle radici, rappresentata in loco per l’occasione da Marta Cannizzo, guida turistica che accompagnerà gli ospiti statunitensi nella visita della città e dei luoghi dei ricordi familiari, oltre che mediatrice culturale e rooting planner nel coordinamento dei vari momenti di questo ritorno. La giornata si svolge nell’ambito di un viaggio in Sicilia organizzato dal tour operator “Dimensione Sicilia”.

Alla cerimonia di accoglienza, che si terrà sabato mattina nella Sala Proserpina di Palazzo Chiaramonte, è prevista la presenza dell’assessore al turismo Giuseppe La Porta, a testimonianza della forte attenzione del Comune di Enna al fenomeno del turismo delle radici come volano di interscambio culturale e di visibilità internazionale nei paesi di maggiore emigrazione di ennesi e siciliani, fortemente rappresentati dagli Stati Uniti. Diane, infatti, non solo desidera rivivere le sue radici, ma intende con questa visita mostrare alla sua famiglia, ai suoi amici nel Colorado e soprattutto alle nuove generazioni, una terra di cui andare fieri.

A Diane durante la cerimonia di accoglienza sarà consegnato un cofanetto, “Memory Tracks”, a marchio ItalyRooting, contenente i documenti che hanno consentito di rintracciare i suoi parenti, suo principale obiettivo della visita.

Il forte richiamo alla terra di origine indica che possiamo lasciare le nostre terre, ma che le nostre terre non lasciano noi, come titola il film-documentario di Giovanni Panozzo sulle storie di emigrazione.