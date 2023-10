Dafne Musolino passa a Italia Viva

PUBBLICITÀ

Dafne Musolino entra a far parte della comunità renziana, lascia Cateno De Luca per approdare al partito di Italia Viva. La Musolino è senatrice della Repubblica, è stata consigliera comunale e assessore del Comune di Messina.

“La notizia del passaggio a Italia Viva dell’amica e conterranea Dafne Musolino – le parole di Davide Faraone – è motivo di grande orgoglio sul piano politico e una gioia su quello umano. Per averla osservata nella sua azione amministrativa a Messina e in Sicilia, so che Dafne possiede grandi doti di amministratrice, unite a una notevole sensibilità e attenzione rispetto ai problemi delle persone. Può dunque risultare una figura fondamentale non solo nel proseguire il lavoro di radicamento del progetto centrista nella nostra isola ma anche dare un apporto decisivo di idee e proposte a livello nazionale. Con Dafne il Centro acquista ulteriore forza”.