Da studenti a imprenditori, cinque giovani scommettono su Enna e aprono “Altura”

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C’è chi arriva a Enna per studiare e riparte con la laurea in tasca, e chi invece sceglie di restare e scommettere sul futuro della città. È la storia di “Altura”, il nuovo cocktail bar appena inaugurato in viale delle Olimpiadi 81, a Enna Bassa, nel cuore del quartiere universitario.

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Dietro questa nuova realtà ci sono cinque giovani soci, originari di Enna, Caltanissetta, Siracusa e Catania, tutti studenti o ex studenti dell’Università Kore: Giuseppe Di Pisa, Lucio Emanuele Pappalardo, Ivan Morreale, Damien Bonaccorsi e Silvia Puglisi.

L’idea è nata da Giuseppe, studente fuorisede che, durante gli anni universitari, si è innamorato di Enna fino a decidere di farne la propria casa. Una scelta condivisa con un gruppo di amici, convinti che questa sia una città a misura d’uomo, dove si vive bene e nella quale vale la pena investire.

Non un salto nel buio, dunque, ma un progetto imprenditoriale costruito nel tempo, attraverso un’attenta valutazione dei numeri, una programmazione rigorosa e, soprattutto, l’individuazione di un bisogno ancora poco soddisfatto.

«Per un universitario la città è perfetta, tutto è raccolto a Enna Bassa e facilmente raggiungibile a piedi – racconta Silvia Puglisi – ma mancano i luoghi dello svago, quelli dove dopo una giornata di lezioni e di studio ci si ritrova per stare insieme».

Eppure gli studenti non mancano. Anzi, la loro presenza è ormai una componente importante della vita cittadina. «I pochi locali sono sempre pieni, l’offerta non basta – osserva Silvia – e la domenica diventa un’impresa persino trovare un posto aperto dove mangiare qualcosa al volo».

Così, di fronte a una città che fatica a intercettare pienamente le esigenze della propria comunità universitaria, sono gli stessi studenti a rimboccarsi le maniche e a trasformare un bisogno in un’opportunità imprenditoriale.

Anche il nome del locale, Altura, racchiude una dichiarazione d’intenti: un richiamo alla posizione della città, ma anche alla voglia di guardare in alto, creando uno spazio in cui trascorrere piacevolmente il tempo libero.

L’obiettivo, però, non è quello di rivolgersi esclusivamente agli universitari. I cinque soci vogliono fare di Altura un luogo di incontro aperto a tutti, capace di avvicinare studenti e residenti. In programma ci sono serate karaoke, jam session e concerti dal vivo, con l’intenzione di animare i fine settimana e favorire nuove occasioni di socialità.

Perché gli studenti, del resto, non hanno bisogno soltanto di un letto e di una scrivania. Hanno bisogno di vivere la città che li accoglie, di conoscerla, di frequentarla e di sentirsi parte integrante della comunità, anziché semplici ospiti di passaggio.

Ed è proprio su questo terreno che Enna sembra avere ancora molta strada da percorrere. Altri giovani segnalano, ad esempio, le carenze del trasporto pubblico urbano, con collegamenti tra Enna Alta ed Enna Bassa giudicati poco adeguati ai ritmi e alle esigenze della vita universitaria.

Forse, negli anni, ci si è concentrati troppo sulla disponibilità di alloggi, considerando gli studenti soprattutto come inquilini e troppo poco come cittadini. Eppure, perché un’università possa diventare davvero un motore di sviluppo per il territorio, servono anche servizi serali, spazi culturali, luoghi di aggregazione e un tessuto commerciale capace di adattare orari e proposte alle esigenze di una popolazione giovane e dinamica.

L’Università Kore è cresciuta negli anni, ma la sensazione è che il tessuto sociale e produttivo della città non abbia ancora colto fino in fondo le opportunità legate alla sua presenza. Un potenziale enorme, che rischia di rimanere inespresso se alla crescita dell’ateneo non si accompagna quella dei servizi e delle occasioni di svago, cultura e socialità. Perché una città universitaria non può limitarsi a offrire un posto dove dormire e un’aula dove studiare: deve saper offrire anche occasioni per vivere, incontrarsi e costruire il proprio futuro.

In questa prospettiva, anche il progetto del quarto Policlinico universitario potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per cambiare passo, rafforzando il ruolo dell’università come volano di crescita economica, sociale e culturale per l’intero territorio.

Nel frattempo, cinque ragazzi hanno deciso di fare la propria parte, con coraggio e intraprendenza.

A loro vanno i nostri migliori auguri, con la speranza che questo progetto possa crescere e che riescano a restare a lungo in “Altura”.

Fabio Marino