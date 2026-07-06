Da Pietraperzia alle passerelle di Milano e Cannes: l’ascesa di Ludovica Di Gregorio

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A soli 15 anni è entrata nella scuola grazie al concorso nazionale “La Scala della Moda”. Oggi, maggiorenne, ha già sfilato in Fashion Week e posato per grandi stilisti.

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Ha 18 anni appena compiuti, ma un curriculum che molte modelle sognano a 30. Si chiama Ludovica Di Gregorio, è di Pietraperzia ed è oggi una delle modelle di punta di RS Fashion Group.

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La sua storia inizia a 15 anni, grazie a un ponte che da anni unisce la scuola al concorso internazionale “La Scala della Moda”. È proprio in quell’ambito che RS Fashion Group ha conosciuto Ludovica, intuendone subito il talento e la determinazione. Un percorso nato dalla collaborazione con Stella Lombardo, Antonino Joselito Pappalardo, Angelo Grimaldi e il compianto Cavaliere Giuseppe Pappalardo.

“In questi tre anni di lavoro e studio con noi è cresciuta tantissimo, sia professionalmente che umanamente”, raccontano da RS Fashion Group.

Una crescita che ha avuto le sue tappe più importanti nel 2025, con le sfilate alla Fashion Week di Milano e a Cannes, durante il Festival del Cinema. E nel 2026, sfilata a Forio (isola d’Ischia), con servizi fotografici di rilievo per gli stilisti Franco Violo, Federica Pensallorto e Luca Hettner.

Un’ascesa che l’ha portata anche a conquistare il titolo di Miss Moda Sicilia, elezione avvenuta a Enna nel 2024, sempre nell’ambito de “La Scala della Moda”.

“Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la fiducia dei suoi genitori, persone splendide che ci hanno accompagnato in questo percorso”, sottolinea la scuola guidata da Andrea Giannetto. E senza il supporto del concorso: “Ringrazieremo sempre il Cavaliere Giuseppe Pappalardo, sua moglie Stella Lombardo, Antonino Joselito Pappalardo e Angelo Grimaldi e tutti i collaboratori de ‘La Scala della Moda’ per averci dato la possibilità di conoscerla”.

Un pensiero particolare va a Giuseppe Pappalardo, scomparso di recente: “Era un uomo di grande professionalità e di alto profilo culturale, a cui noi di RS Fashion Group eravamo molto legati. Il suo ricordo resta fondamentale per noi”.

Da una ragazza di 15 anni arrivata dalla Sicilia, a una giovane maggiorenne che rappresenta oggi l’eccellenza della scuola. La storia di Ludovica Di Gregorio è la dimostrazione di come talento, scuola e rete di relazioni possano portare lontano. Molto lontano.