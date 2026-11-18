Da Pietraperzia a Firenze, sulle tracce del Diamante Fiorentino: il nuovo romanzo di Rossella Matanza

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Rosalia Rossella Matanza firma il suo ottavo libro, “Senza Regole e il Diamante Fiorentino”, un giallo a metà strada tra fantasia e storia, si narra di delitti e di enigmi avvincenti su uno sfondo dove ruotano i nomi dei grandi dell’arte italiana.

PUBBLICITÀ

Perché le vittime si chiamano tutte allo stesso modo? E perché il killer le cerca? Ruota attorno a queste domande «Senza Regole e il Diamante Fiorentino», il nuovo romanzo di Rosalia Rossella Matanza. La scrittrice di Pietraperzia, classe 1989, è arrivata all’ottavo titolo di un percorso cominciato nel 2019.

Con questo nuovo lavoro la scrittrice pietrina lascia il fantasy delle opere precedenti per un romanzo investigativo fatto di omicidi ed enigmi.

La storia è ambientata a Firenze, dove un killer mascherato colpisce persone unite da un dettaglio inquietante, tutte portano il cognome Davinicelli e si chiamano Alex o Maria. C’è poi un particolare ancora più enigmatico, ogni delitto sembra legato a un illustre personaggio fiorentino: Brunelleschi, Petrarca, Botticelli, Michelangelo, Dante Alighieri. Coincidenze, o il disegno di qualcuno che agisce nell’ombra da secoli?

Al centro della vicenda c’è Davinicelli Alex Maria Artelio, quindicenne conosciuto da tutti come “Senza Regole”. Tra segreti di famiglia e verità difficili da accettare, dovrà capire di chi può fidarsi. Sullo sfondo c’è il mistero del Diamante Fiorentino, il leggendario diamante giallo legato a personaggi illustri e presunte maledizioni.

Il volume arriva in libreria con un tempismo particolare, infatti, appena un anno fa la vera gemma è tornata a far parlare di sé. Si tratta di una pietra gialla da 137 carati, già appartenuta ai Medici, che era stata nascosta in un caveau in Canada.

Per l’autrice mescolare fantasia e ricerca non è una novità. I suoi libri nascono spesso da sogni ricorrenti, da cui vengono figure come la Dama Velata o il Cavatore del Terzo Occhio, ma si appoggiano anche su studi storici, artistici e spirituali. Agartha, il Quadrato Sator e la Linea Sacra di San Michele Arcangelo sono diventati, negli anni, titoli e trame. Prima è arrivata la trilogia de “La Chiave Magica”, con la quale aveva esordito nel 2019 con un volume vincitore del premio Twitter #Puntolettura. Poi un romanzo all’anno.

Per Rossella il punto di partenza resta il territorio, vive a Pietraperzia, borgo medievale ricco di storia e tradizioni, e qui scrive fin da bambina, a nove anni realizzava già i suoi primi piccoli fumetti. Ai romanzi ha affiancato poesie presentate a concorsi nazionali e internazionali, articoli per il blog “Oltrepassare” di SoloTablet e un canale YouTube dedicato a libri, leggende e simboli. Ha seguito anche corsi di LIS, comunicazione digitale e intelligenza artificiale.

Dall’entroterra ennese la sua storia arriva fino al cuore del Rinascimento. Come promette la quarta di copertina, è un romanzo per chi sa che certe domande «non cercano una risposta. Pretendono di sapere chi sei».

Fabio Marino