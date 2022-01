Da lunedì Sicilia in arancione

“Era abbastanza prevedibile che, restando a sonnecchiare per mesi e mesi davanti a tanti campanelli d’allarme, prima o poi il disastro sarebbe arrivato. E così è stato: la Sicilia in zona arancione è l’ennesima, amarissima conferma che la coppia perdente Musumeci-Razza non ha mai pensato seriamente a fronteggiare l’emergenza Covid”.

Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle e componenti della commissione Sanità all’Ars Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Antonio De Luca e Salvo Siragusa.

“Niente potenziamento delle terapie intensive – aggiungono – e niente nuove strutture sanitarie, screening e tracciamento andati rapidamente in tilt. E potremmo continuare, ma i siciliani purtroppo vedono ogni giorno con i loro occhi cosa significa avere un presidente della Regione che guarda esclusivamente al proprio futuro politico (e cambia idea ogni giorno) e un assessore della salute che nel suo ambito di competenza non è stato in grado di programmare nulla, figuriamoci prevenire”.

“La zona arancione per la Sicilia e le accuse ai non vaccinati del presidente Musumeci richiedono chiarezza sui numeri siciliani. È necessario capire quanto e da chi sono riempite le terapie intensive degli ospedali dell’Isola”. Così l’europarlamentare indipendente Francesca Donato annunciando di aver inviato una lettera di richiesta all’assessore regionale alla salute con la richiesta di tutti i numeri sui casi Covid in Sicilia.

La deputata europea nella sua missiva ha richiesto ufficialmente i dati disaggregati delle ultime quattro settimane relativi ai ricoveri nei reparti Covid ordinari, di terapia sub-intensiva e di terapia intensiva, suddivisi per pazienti non vaccinati, vaccinati con una dose, vaccinati con due dosi, vaccinati con tre dosi e ancora la percentuale di occupazione ad oggi dei reparti di terapia intensiva Covid in tutte le strutture ospedaliere siciliane e la rispettiva percentuale di sopravvivenza dei ricoverati. Donato, infine, ha chiesto anche di conoscere i responsabili della raccolta dati e della loro trasmissione nelle strutture ospedaliere.

“Chiedo a Razza una vera e propria operazione verità sui numeri perché non è più possibile nascondere il disastro della gestione Covid in Sicilia con la foglia di fico dei non vaccinati che occupano tutte le terapie intensive” conclude.