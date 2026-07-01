Da Enna a Roma per i Vespa World Days 2026

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Dal 25 al 28 giugno 2026, Roma è diventata la capitale mondiale del vespismo in occasione del “Vespa World Days 2026”, l’evento internazionale che ha anche celebrato gli 80 anni del leggendario scooter Piaggio. Tra le migliaia di appassionati giunti da ogni parte del globo, era presente anche una delegazione del Vespa Club di Enna.

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Il raduno ha trasformato l’area del Foro Italico e dello Stadio dei Marmi in un “Vespa Village” vibrante di vita. Per quattro giorni, la delegazione ennese ha vissuto il cuore pulsante dell’evento, immergendosi in un programma che ha saputo coniugare la storia del design italiano con lo spirito di convivialità che da sempre contraddistingue la comunità vespista.

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“Partecipare a un evento di questa portata, proprio nell’anno dell’ottantesimo anniversario, è stata un’emozione indescrivibile. Essere qui con gli amici del nostro club, circondati da migliaia di altri vespisti, ci fa sentire parte di una famiglia immensa che non conosce confini”, ha commentato il presidente del Club, Gaetano Colina.

Il viaggio verso Roma non è stato solo una trasferta motoristica, ma una vera e propria missione di promozione del territorio. Portare il nome del Vespa Club di Enna in un contesto di risonanza mondiale conferma il dinamismo e la vitalità del club siciliano, sempre in prima linea nel celebrare l’icona a due ruote.