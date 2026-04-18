Da Assoro a Enna, il progetto “Cinema di Periferia” passa alla fase operativa

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Dopo il campus cinematografico dedicato a giovani studenti, il progetto Cinema di Periferia entra nella fase operativa con le giornate di ripresa, trasformando la formazione in esperienza concreta sul campo.

Le riprese si sono svolte tra Assoro ed Enna, coinvolgendo diversi luoghi simbolici del territorio.

Ad Assoro, presso il Circolo Zolfatai, le attività hanno visto la partecipazione diretta degli ex zolfatai e dei lamentatori del paese, custodi di una memoria storica e culturale preziosa. Gli studenti hanno inoltre avuto l’opportunità di incontrare gli ex zolfatai anche in ambito scolastico, creando un dialogo intergenerazionale ricco di significato.

Ulteriori riprese hanno avuto luogo presso Palazzo Pennisi e il Liceo Artistico Regionale di Enna, ampliando il racconto visivo del territorio e delle sue identità.

Il progetto contribuisce inoltre alla valorizzazione del patrimonio legato alle storiche miniere di zolfo di Enna e del suo comprensorio, riportando al centro dell’attenzione luoghi, memorie e tradizioni che hanno segnato profondamente la storia sociale ed economica del territorio.

Il progetto, ideato dal regista Davide Vigore e realizzato in partenariato con Visco Film, vede come scuola capofila l’IC “De Amicis”, diretto dalla prof.ssa Marinella Adamo, in collaborazione con il Liceo Artistico Regionale “L. e M. Cascio”, diretto dalla prof.ssa Graziella Bonomo, e l’I.C. “Santa Chiara”, diretto dalla prof.ssa Antonietta Di Franco, in una rete che valorizza la sinergia tra istituzioni scolastiche e comunità locale. Il progetto rientra nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal MiC e dal MiM.

Il prodotto audiovisivo finale sarà presentato attraverso una modalità di fruizione quasi inedita, offrendo al pubblico un’esperienza diversa dal consueto e più immersiva. Un percorso che unisce cinema, memoria e territorio, restituendo voce alle periferie attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.