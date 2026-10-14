Cyberbullismo e sicurezza online, la Polizia incontra quasi 800 studenti in provincia di Enna

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Nell’ambito dell’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”, la Polizia di Stato con la sua specialità della Polizia Postale, ha portato nei giorni scorsi, su tutto il territorio nazionale, centinaia di Poliziotti all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

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Anche in provincia di Enna, la locale Sezione Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha aderito all’iniziativa della campagna educativa itinerante, che ha permesso di incontrare quasi 800 studenti in 11 Istituti Scolastici ubicati a Enna, Piazza Armerina, Villarosa, Calascibetta e Barrafranca.

Sono stati affrontati argomenti attuali che vedono coinvolti i ragazzi, su temi noti quali il contrasto al cyberbullismo, gli episodi di violenza realizzati da minorenni, il corretto uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network, la diffusione non consensuale di immagini o video intimi, sextortion e altre forme di violenza e prevaricazione online; sono state inoltre approfondite tematiche sui rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica.

Durante detti eventi si è riscontrato un grande interesse alle tematiche trattate, con l’attiva partecipazione dei ragazzi, che ha permesso di instaurare un sano confronto e uno scambio di informazioni.

L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.