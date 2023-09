Cultura e civiltà romena: iniziative a Calascibetta e Catenanuova

PUBBLICITÀ

Sabato e domenica a Calascibetta, nella sede dell’Associazione Dogilac odv in Via Nazionale 282, si svolgerà “Cultura e civiltà romena”, un seminario alla presenza del docente, scrittore e giornalista Ciprian Apetrei. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 10 alle 14, è realizzata in collaborazione con Csvetneo.

Durante la due giorni, saranno presentati tre volumi di “Storie viaggianti”, libri e testimonianze scritti da romeni di tutto il mondo con, al centro, i temi dell’immigrazione, del senso di appartenenza e dell’identità individuale e collettiva di un intero popolo.

Apetrei presenterà questi libri anche a Catenanuova martedì alle ore 17 nell’aula Aldo Moro in Piazza Municipio, in collaborazione con le associazioni Fidapa e Pro loco del Casale.

“Questi eventi – dichiara la presidente dell’associazione DOGILAC Dorica Orzan – sono stati voluti per far capire alla comunità romena presente in provincia che abbiamo il dovere di non perdere la nostra identità e trasmettere alle nuove generazioni la cultura, tradizioni, la gastronomia e la civiltà romena. Ringrazio tutti coloro che ci hanno collaborato e i docenti della scuola Santa Chiara di Enna e Calascibetta che hanno dato la disponibilità di diffondere questo importante evento per la comunità romena della provincia”.