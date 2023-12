Criticità Prontosoccorso di Enna, Vasco: “Serve una riorganizzazione”

PUBBLICITÀ

Dopo le denunce sulle criticità emerse negli scorsi giorni sul Prontosoccorso dell’Umberto I di Enna, abbiamo chiesto un commento a Lello Vasco, il primario di Cardiologia da pochi mesi in pensione, che ha ricoperto anche il ruolo di direttore dei dipartimenti ospedalieri di medicina e di emergenza.

“La difficile situazione in cui versa il Prontosoccorso di Enna è figlia della carenza di personale medico. E sarà così ancora per molto tempo, forse anni”, chiosa Vasco.

Il cardiologo fa la sua analisi: “Il problema riguarda tutto il territorio nazionale e potrà essere risolto solo con una riforma del SSN, a partire dall’abolizione del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina”.

Nel contempo la direzione strategica dell’Asp bandisce i concorsi con scarsi risultati, e intanto cosa si può fare?

“L’esperienza maturata in tanti anni di servizio mi fa pensare che per affrontare le difficoltà e raggiungere risultati positivi sono indispensabili motivazione, entusiasmo e amore per il proprio lavoro, accompagnati da spirito di sacrificio”.

E dunque?

“Credo che a livello locale bisognerebbe pensare alla riorganizzazione del Prontosoccorso. Siamo sicuri che i medici a disposizione siano utilizzati al meglio? Siamo certi che siano state fornite ai dirigenti medici in servizio le giuste motivazioni? In termini di sicurezza e di coinvolgimento in un progetto aziendale virtuoso? È stato fatto tutto il necessario per farli sentire parte di una squadra che lotta per vincere? Credo che in questo momento manchi proprio questo!”, commenta il cardiologo.

“Ad aggravare la situazione: demotivazione, scarsa accettazione nei provvedimenti imposti senza condivisione con gli interessati”.

La sera dell’immacolata, l’otto dicembre, solo per citare uno dei tanti episodi che si ripetono e che ha visto l’intervento del direttore sanitario dell’Asp, Emanuele Cassarà, c’era un solo medico, oramai in pensione da diversi anni, a dover rispondere e intervenire sui diversi codici di emergenza, con attese interminabili.

“Non si può lasciare – commenta ancora Vasco – un solo medico in turno in un posto di frontiera quale il Prontosoccorso. Non si possono sguarnire i reparti di degenza con ricadute negative anche sull’assistenza ai pazienti ricoverati nei reparti, così come non si può consentire lo stazionamento in Prontosoccorso con chiaro sovraffollamento. Su questo bisogna riflettere”.

In che termini?

“Intanto bisognerà chiedere ai reparti un intervento di qualità: una consistente parte dei pazienti che si rivolgono al Prontosoccorso è affetto da patologie cardiovascolari e/o neurologiche. Per quattro anni nel nosocomio ennese è stata attiva l’unità di valutazione del dolore toracico. I pazienti erano valutati dai cardiologi e monitorati in una apposita sala, affrancando i colleghi di turno presso il Prontosoccorso da tale carico di lavoro. Bene! Il ‘dolore toracico’ è stato temporaneamente (sic) smantellato circa tre anni fa. Si potrebbe, ad esempio, ripristinare questo servizio prevedendo per esempio l’assistenza anche ai pazienti neurologici che verrebbero presi in carico dai colleghi neurologi. Stessa cosa si potrebbe pensare per tutti gli altri pazienti che non necessitano di ricovero urgente ma solo di osservazione affidandoli agli specialisti di competenza”, questi alcuni suggerimenti.

E ancora: “Il collega di turno potrebbe così dedicarsi solamente alle emergenze reali. Insomma si potrebbe creare quella che oggi definiscono ‘bolla’, così come sperimentato per il Covid, consentendo al collega utilizzato in astanteria di affiancare l’unico medico che in atto presta servizio nella turnazione del Prontosoccorso. Un piccolo intervento a risorse invariate, che potrebbe ridurre gli intollerabili tempi di attesa lamentati da tanti. In assenza di una svolta anche la qualità degli interventi del nostro prontosoccorso in favore di chi ne ha bisogno diventerà una chimera”.

Angela Montalto