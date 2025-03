“Cristina Mittermeier. La grande saggezza” in mostra a Palermo

PUBBLICITÀ

Approda alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo fino al prossimo 2 giugno, dopo il successo di Torino, la mostra fotografica “CRISTINA MITTERMEIER La grande saggezza”, curata da Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic, progetto espositivo delle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo, organizzata da Civita Sicilia e Civita Mostre e Musei.

“È una mostra che, insieme allo straordinario impatto visivo delle immagini esposte – afferma Renata Sansone, Amministratore Delegato di Civita Sicilia – ci fa riflettere sull’ambiente in cui viviamo e sui cambiamenti della nostra società. Allo stesso tempo, ci suggerisce un confronto sia con i paesaggi dipinti del museo che la ospita che con quelli reali e bellissimi della Sicilia interna, dell’ennese in particolare dove la nostra azienda opera attivamente da molti anni”.

La rassegna, prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa, espone circa 80 fotografie e offre una panoramica sull’importante lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del nostro pianeta: dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione, alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura.

“La Galleria d’Arte Moderna di Palermo, con questa importante esposizione, è ancora una volta protagonista nel panorama culturale – afferma l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella -. Una iniziativa in collaborazione con National Geographic, che si inserisce nel prestigioso progetto culturale delle Gallerie d’Italia promosso dall’istituto di credito Intesa Sanpaolo. Il museo di Sant’Anna si conferma nel novero delle sedi maggiormente apprezzate nel settore delle mostre temporanee di alto valore artistico”.

Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Qui si sviluppa il concetto dell’artista di “enoughness”, una filosofia per comprendere quale sia il nostro posto all’interno dell’ecosistema globale, invitandoci a una riflessione su quanto e cosa sia per noi ‘abbastanza’ e a prendere in considerazione un’esistenza più sostenibile e consapevole.

Attraverso le sue opere, Mittermeier testimonia il solido legame che alcune comunità mantengono con la natura, sottolineando la loro profonda comprensione del delicato equilibrio che regola l’intero pianeta. Le fotografie raccontano tradizioni, rituali e conoscenze tramandate di generazione in generazione e ci invita a riflettere sulla “grande saggezza” alla base del mondo. Cristina Mittermeier ha viaggiato in ogni angolo del pianeta, documentando la bellezza della Terra e le diverse culture dei suoi abitanti. Le sue opere raccontano storie di comunità che mantengono un legame profondo con la natura, offrendo una riflessione sulla “grande saggezza” delle tradizioni ancestrali.

La mostra invita i visitatori a esplorare il concetto di “enoughness”, una filosofia che stimola una riflessione e comprensione più profonda di come le nostre azioni quotidiane influenzino il pianeta e il clima. Attraverso le sue fotografie, Mittermeier ci ricorda l’importanza di utilizzare saggiamente le risorse limitate del nostro pianeta e di riconoscere il valore intrinseco di ciò che già possediamo. L’utilizzo parsimonioso di queste risorse è fondamentale per il futuro dell’umanità, in particolare la salute degli oceani ha un impatto diretto sul nostro clima, sull’aria che respiriamo e sul cibo che consumiamo. Le opere di Mittermeier vogliono infatti ricordare che l’umanità non è un’entità isolata, ma ogni comunità sulla Terra è parte dell’ecosistema globale e che le scelte fatte oggi possono plasmare collettivamente il futuro del pianeta.

Cristina Mittermeier è anche co-fondatrice e presidente dell’associazione SeaLegacy, nata nel 2014 dall’unione tra fotografi, registi e scrittori di fama internazionale impegnati da quasi due decenni nella sensibilizzazione per la difesa degli oceani, dalla cui salvaguardia dipende la vita sulla Terra.

Scheda informativa mostra

CRISTINA MITTERMEIER

LA GRANDE SAGGEZZA

Palermo, Galleria d’Arte Moderna

via Sant’Anna, 21

7 marzo 2025 – 2 giugno 2025

Orari

lunedì – domenica 9.30 – 18.30

la biglietteria chiude un’ora prima

Biglietti

INTERO €10,00

RIDOTTO € 8,00 riservato ai gruppi (minimo 15 persone), ai visitatori tra i 19 e i 25 anni, ai maggiori di 65 anni, agli studenti universitari, insegnanti in attività (presentando un tesserino scolastico o una dichiarazione della scuola)

TARIFFA DI CORTESIA € 1,50 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, scolaresche di ogni ordine e grado, studenti dell’Accademia Belle Arti, soci ICOM

CUMULATIVO € 15,00 (mostra + collezione permanente della GAM)

GRATUITO per visitatori diversamente abili con accompagnatore, bambini fino a 6 anni, giornalisti e guide turistiche

Prevendita online € 1,50 a persona

Informazioni e prenotazioni visite guidate

M. + 39 335 5453277

info@gampalermo.it

Visite guidate per gruppi e scolaresche

didattica@gampalermo.it

Sito web

www.gampalermo.it

www.civita.art