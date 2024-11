Crisi idrica nell’Ennese, Movimento per l’Acqua Bene Pubblico: “Incontro saltato per indisponibilità del gestore”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del Movimento per l’Acqua Bene Pubblico, coordinato da Fedele Cameli, creato per unire i comitati della provincia, la classe politica e tutti i cittadini interessati a trovare una soluzione alla crisi idrica nel territorio ennese.

Oggi si sarebbe dovuto svolgere un incontro fra ATI, Acquaenna e i vari comitati. L’incontro era stato richiesto per l’approfondimento di alcuni argomenti che senza il gestore non si sarebbero potuti chiarire, come le bollette prescritte e il piano di emergenza.

C’è stata qualche difficoltà ad avere il primo incontro avvenuto dopo circa un mese dalla richiesta da parte dell’ATI, adesso l’indisponibilità si registra da parte del gestore che ricordo ha l’obbligo di incontrare ATI ed il dovere di farlo con i cittadini. Non vorrei che l’indisponibilità del dirigente sia a tempo indeterminato o a determinate condizioni.