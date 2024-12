Crisi idrica: Legambiente esprime solidarietà ai Comuni della parte nord della provincia

PUBBLICITÀ

Legambiente Enna esprime solidarietà alle popolazioni dei comuni dell’Ennese Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Sperlinga e Troina, a causa della situazione dell’invaso Ancipa.

“Dopo la tensione dell’incontro della delegazione dei Sindaci con la Protezione Civile siciliana sembrava tutto fosse andato verso un uso esclusivo delle pochissime risorse residue per i comuni del nord della provincia, così non è stato, Siciliacque continua a operare come se a nulla valesse il grido di rabbia e disperazione delle popolazioni rimaste senza speranza alcuna di accesso al bene più prezioso. La nostra associazione stigmatizza, inoltre, ogni reazione tesa a scaricare le enormi responsabilità del Governo Regionale e di Siciliacque sull’azione dei Sindaci stessi”.

“Vogliamo poi ricordare, a tutti, che se fosse stato dato un minimo di peso agli allarmi che proprio Legambiente aveva avuto modo di lanciare già nel febbraio dell’anno corrente, chiedendo di addivenire a razionamenti organizzati, oggi non avremmo depauperato le risorse e non saremmo dinanzi ad una tragica negazione dei diritti fondamentali”.