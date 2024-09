Crisi idrica: autobotte in Via Unità d’Italia per le utenze di Enna bassa

PUBBLICITÀ

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna, tenuto conto del perdurare della mancata distribuzione idrica alle utenze di alcune vie di Enna bassa e delle contrade limitrofe alla parte bassa della città, ha disposto, con effetto immediato, grazie al supporto del Corpo Forestale, il posizionamento di un’autobotte da 8 mc. in Via Unità d’Italia nei pressi di Bruno Euronics, per consentire agli utenti di rifornirsi di acqua.

I soggetti fragili che non hanno la possibilità di raggiungere il posto fisso come sopra indicato, potranno contattare lo stesso COC al numero telefonico 093540526 richiedendo l’intervento diretto della protezione civile per l’approvvigionamento idrico.