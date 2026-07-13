Crisi idrica, ANAFePC chiede un Consiglio comunale straordinario anche a Enna

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Dopo l’esposto presentato alle nove Procure della Repubblica siciliane e ai Ministeri competenti sulle criticità strutturali della rete idrica, sulle dispersioni delle condotte e sulle opere incompiute, ANAFePC, Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, del Sociale e del Lavoro, annuncia una nuova iniziativa istituzionale dedicata alla crisi idrica.

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L’associazione evidenzia che il problema non riguarda esclusivamente la Sicilia e richiama anche la situazione del Po. Secondo ANAFePC, alle conseguenze dei cambiamenti climatici si aggiungono criticità di carattere gestionale e infrastrutturale, tra cui le perdite della rete, i prelievi effettuati a monte da agricoltura e industria e l’assenza di una gestione unitaria della risorsa. L’associazione richiama inoltre gli effetti degli scavi industriali effettuati in passato sul fondale del fiume e sulla risalita dell’acqua marina nel delta.

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Nell’ambito dell’iniziativa, ANAFePC ha inviato una richiesta ai sindaci e ai presidenti dei Consigli comunali di Agrigento, Sciacca, Canicattì, Racalmuto, Licata, Caltanissetta, Gela, Enna, Piazza Armerina, Termini Imerese e Caltagirone, chiedendo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario e aperto, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, con la partecipazione dei cittadini, dei rappresentanti del comparto agricolo e delle parti sociali.

L’iniziativa è motivata dalle conseguenze che la carenza idrica sta producendo sui servizi essenziali, sulle abitazioni, sulle attività produttive e sul settore agricolo.

“Non possiamo più considerare questa crisi una semplice emergenza né attribuirla esclusivamente al cambiamento climatico”, dichiara il Vice Presidente Maurizio Cirignotta di ANAFePC. “Famiglie e agricoltori hanno diritto a soluzioni strutturali. Chiediamo ai sindaci di fare fronte comune con i cittadini per avanzare una richiesta unitaria al Governo regionale e nazionale”.

Secondo ANAFePC, il coinvolgimento dei Comuni e delle realtà sociali consentirebbe di raccogliere le istanze dei territori direttamente interessati dalle conseguenze economiche e sociali della crisi idrica.

“I Consigli comunali aperti rappresentano lo strumento democratico più idoneo per raccogliere le esigenze dei territori e definire un documento condiviso”, afferma il Presidente Calogero Coniglio. “Solo un atto ufficiale, sottoscritto da undici importanti Comuni siciliani, potrà avere la forza politica e istituzionale necessaria per ottenere fondi straordinari e l’immediata apertura dei cantieri sulle reti idriche”.

L’obiettivo indicato dall’associazione è arrivare all’approvazione di un documento congiunto da trasmettere al Governo della Regione Siciliana e al Governo nazionale, con la richiesta di stanziare fondi straordinari e accelerare gli interventi sulle infrastrutture idriche. La proposta prevede anche il coinvolgimento dei soggetti economici e sociali interessati dagli effetti della crisi.