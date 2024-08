Crisi idrica a Piazza Armerina, l’amministrazione replica al Pd: “Accuse strumentali”

PUBBLICITÀ

“In merito alle dichiarazioni dei consiglieri comunali del PD prendiamo atto che nonostante una nota del Prefetto di Enna ai consigli comunali per evitare inutili strumentalizzazioni della politica, in un momento così delicato dove tutte le istituzioni sono unite per fronteggiare un’emergenza senza precedenti, i due consiglieri del PD, evidentemente in cerca di agostana visibilità, avanzano strumentali accuse ad un’amministrazione, con a capo il Sindaco impegnato costantemente nel assicurare risposte tempestive e risolutive ai cittadini”. Lo comunica l’amministrazione comunale di Piazza Armerina.

“Nello specifico – prosegue la nota stampa dell’amministrazione comunale – se è pur vero che qualche zona, santa Croce particolarmente, ha avuto delle criticità per cui comunque il Coc guidato dal sindaco Cammarata ha attuato, per mezzo dei volontari, che non smetteremo mai di ringraziare insieme al personale comunale, tutte le azioni necessarie a lenire i disagi, la gran parte della città sta avvertendo minimamente il disagio di questa crisi. Particolarmente, nella settimana del Palio dei Normanni e della festa della Patrona, momento in cui si contano migliaia di presenze oltre la media, è stata garantita l’erogazione dell’acqua riducendo al minimo i disagi alle famiglie e alle attività economiche. Tutto ciò, grazie ad una strategia che l’amministrazione Cammarata si è data, individuando immediatamente altre risorse che ha messo a disposizione della collettività, in condivisione con Ati e gestore del servizio, informando prontamente Prefettura e cabina di regia della Presidenza della Regione”.

“Il consiglio comunale – prosegue l’amministrazione comunale – sarà il luogo dove raccontare e ricordare ai più sbadati tutte le azioni attuate ovviamente in relazione alle competenze previste, immaginiamo in una fase successiva, quantomeno per ragioni di opportunità oltre che di buon senso. Nel frattempo continuano ad essere impegnati sul campo, per tale ragione rispediamo al mittente ogni accusa strumentale e semmai invitiamo i consiglieri del PD ad azioni propositive e, soprattutto al rispetto delle indicazioni che anche il Prefetto ha ritenuto di voler rivolgere agli amministratori, per evitare protagonismi e speculazioni evidentemente scongiurabili, soprattutto in un momento di emergenza”.