Crisi del comparto agricolo e zootecnico: presidio dei lavoratori a Enna Bassa

Riduzione del prezzo del carburante che non sia limitato nel tempo ma che perduri, affinché vengano abbattuti i costi delle materie prime poiché dal carburante dipendono i costi di trasporto delle stesse. Provvedimenti immediati per favorire la liquidità alle imprese agricole mediante anticipazione del pagamento delle domande a superficie (PSR). Intervento per scongiurare l’interruzione dei servizi tecnici erogati dall’Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia, servizi importanti ed indispensabili la cui mancanza aggraverebbe ulteriormente l’attuale stato di crisi che sta vivendo il comparto. Proroga non inferiore ad un anno sulla misura psr 4.1.

Sono le richieste dei lavoratori del comparto agricolo e zootecnico uniti in questi giorni in un presidio al centro di Enna Bassa per sensibilizzare i cittadini e rivendicare la loro dignità di uomini e lavoratori.

“La crisi sanitaria nata nel 2020 e la guerra in Ucraina del febbraio scorso e che tuttora persiste – scrivono in una nota stampa – hanno segnato negli ultimi anni e segnano tutt’oggi una tendenza ingiustificata all’aumento dei prezzi delle materie prime che sta conducendo il comparto ad una lenta ed agonizzante morte. Il conflitto Russo-Ucraino ha fatto registrare un immediato rincaro del carburante, aumentato del 110% che, come conseguenza, ha implicato in media l’aumento del doppio dei prezzi di fertilizzanti, semi, mangimi, fitofarmaci e foraggi, mentre gli organi di vigilanza e controllo tacevano e tacciono ancora, non svolgendo la funzione per cui sono preposti. L’energia elettrica – proseguono – da gennaio 2022 ad oggi è aumentata del 70%, comportando per noi allevatori e produttori, un aumento dei costi di produzione di circa l’80% riducendo, laddove ce ne sia, un margine di guadagno inferiore al 10%”.

“La conseguenza di queste premesse – spiegano i lavoratori – è che gli allevatori sono costretti ad abbattere in anticipo i capi, rimettendoci in termini di guadagno, i coltivatori, a causa del rincaro dei prezzi del seme, devono anticipare le spese e contrarre debiti per carenza di liquidità, senza avere la certezza del guadagno”.