Crisafulli sulla viabilità di Enna Bassa: “La città si sgretola, servono vie di fuga e una circonvallazione”

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I sostenitori di Crisafulli, candidato sindaco, si sono dati appuntamento ieri pomeriggio davanti a via Civiltà del Lavoro, arteria chiusa da mesi a causa di una frana provocata dalle piogge torrenziali del ciclone Harry.

Davanti alle transenne Crisafulli ha affrontato il tema della viabilità cittadina, indicando le criticità di una città che, secondo la sua analisi, necessita di interventi urgenti e coordinati.

“La città si sgretola, occorrono interventi coordinati che possano accorciare le distanze”, ha sottolineato, evidenziando la necessità di realizzare un collegamento tra la scuola Neglia e la scuola Gallone per alleggerire il traffico ed evitare il passaggio obbligato dal centro di Enna Bassa.

Per Crisafulli, però, questo rappresenta solo il primo passo: “È indispensabile una circonvallazione”, ha ribadito, spiegando che queste arterie stradali dovrebbero diventare vere vie di fuga per impedire paralisi della circolazione, soprattutto quando si verificano chiusure autostradali che riversano l’intero flusso veicolare su Enna Bassa. Ma è importante ricordare le tante strade extraurbane abbandonate in uno stato di degrado assoluto, senza manutenzione da anni.

Il candidato ha quindi chiesto al Comune di sollecitare Anas e Protezione civile affinché finanzino l’opera, ritenuta strategica per il futuro della mobilità urbana.

Nel suo intervento, Crisafulli ha inoltre richiamato la ripresa dei lavori della Panoramica, auspicando un avanzamento rapido, insieme alla realizzazione di un collegamento stabile non gommato tra la parte alta e quella bassa della città: elementi che potrebbero ridisegnare l’intero sistema dei trasporti cittadini. Secondo Crisafulli, negli ultimi undici anni su questo fronte nulla è stato fatto.