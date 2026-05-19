Crisafulli e lo sport: «Costruiamo una comunità sportiva per far tornare Enna in movimento»

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Il candidato sindaco di Enna Mirello Crisafulli ieri sera, all’Hotel Sicilia, ha aperto un confronto con il mondo dello sport locale. Al centro del dibattito, le criticità degli impianti esistenti e dei servizi collegati, le eccellenze già presenti in città e la visione di una futura amministrazione capace di fare della pratica sportiva un motore di coesione sociale e sviluppo economico.

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Dal tavolo è emersa con chiarezza una doppia esigenza: valorizzare ciò che funziona già e investire con coraggio su ciò che manca. In cima alla lista delle priorità, la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport da concepire e costruire in sinergia con l’Università degli Studi di Enna e con le società sportive del territorio.

«I fondi si trovano», ha tagliato corto Crisafulli, «non mi sono mai fatto impressionare da questo problema, dobbiamo subito metterci a lavoro per intercettare bandi e finanziamenti».

Il candidato ha articolato la sua visione su tre priorità. La prima è la riqualificazione degli impianti, rendere fruibili a tutti le strutture esistenti, dalle palestre scolastiche agli spazi pubblici, garantendo pari opportunità di accesso e potenziando i servizi esistenti. La seconda è la costruzione di una vera comunità sportiva, intesa come rete sinergica tra scuole, società sportive, università e mondo della disabilità: «Lo sport svolge una funzione sociale fondamentale — ha detto Crisafulli — Va promosso sul piano culturale sin dalla prima infanzia, dentro una logica multidisciplinare di attività, partecipazione e salute».

La terza priorità è la programmazione.

«È una parola che può sembrare semplice, ma che deve diventare la logica alla base dell’azione amministrativa — ha sottolineato Crisafulli —. Programmare è importante perché consente di promuovere il turismo sportivo, creare ricchezza e sviluppo, mettere a sistema tutti gli eventi e le iniziative che si svolgono in città, coinvolgendo cittadini, albergatori, commercianti, dentro una visione che scelga questa città e la riporti in movimento. Perché questo è il nostro obiettivo dall’inizio: far tornare Enna in movimento, per mettere in atto la sua capacità di rinascita».

L’incontro si è chiuso con un appello alla collaborazione: per fare bene è necessario il contributo di tutti, per costruire percorsi condivisi e radicare nella città una cultura dello sport solida e inclusiva.