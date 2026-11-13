Crescere consapevoli: Euroform Enna promuove l’educazione affettiva e la cultura della prevenzione

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Una giornata dedicata all’educazione affettiva, alla salute e alla prevenzione quella organizzata presso la sede Euroform di Enna, con l’intervento della Dott.ssa Rossella Mallaci, ostetrica.

L’iniziativa, promossa dalla Dott.ssa Elena Branca, ha trovato sin da subito il pieno sostegno del direttore Cosimo Palermo, che ha accolto con entusiasmo la proposta, riconoscendone l’importante valore educativo e sociale.

PUBBLICITÀ

L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione di informazione, confronto e sensibilizzazione, finalizzata a fornire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare con maggiore consapevolezza tematiche fondamentali per la propria crescita e il proprio benessere.

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato alle domande degli studenti, che hanno avuto la possibilità di esprimere dubbi e curiosità in forma anonima. La Dott.ssa Mallaci ha letto e risposto ai quesiti, favorendo un dialogo libero da imbarazzi e pregiudizi, in un clima di fiducia, ascolto e rispetto.

Gli studenti hanno partecipato all’incontro con grande interesse, maturità ed educazione, dimostrando quanto sia importante offrire loro occasioni di confronto su tematiche tanto delicate quanto necessarie. Positivo anche il riscontro da parte delle famiglie, che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, a testimonianza dell’importanza della sinergia tra scuola e genitori.

Euroform Enna conferma, ancora una volta, il proprio impegno a 360 gradi nella crescita professionale, scolastica, sociale ed educativa dei propri studenti. Una realtà formativa che non si limita a preparare i professionisti di domani, ma che investe nella formazione di persone consapevoli, responsabili e capaci di affrontare le sfide della società contemporanea.

L’auspicio è che questa esperienza possa lasciare un segno concreto nel percorso di crescita dei ragazzi, alimentando in loro una maggiore attenzione verso la propria salute e rafforzando la cultura della prevenzione, del rispetto e della responsabilità.

Perché educare significa anche saper ascoltare, accompagnare e fornire ai giovani gli strumenti per compiere scelte consapevoli, oggi e nel loro futuro.