Cozzo Vuturo, sopralluogo del Coordinamento Civico per Enna alla discarica

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Sopralluogo alla discarica di Cozzo Vuturo da parte del Coordinamento Civico per Enna, lista a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta. All’iniziativa ha preso parte anche il geologo Francesco Paolo Patrinicola, indicato tra gli assessori designati.

Al centro dell’attenzione la situazione ambientale e idrogeologica dell’area, con particolare riferimento al bacino che interessa il bivio Misericordia, la diga Nicoletti, la traversa di Girgia e il fiume Dittaino.

Secondo quanto riferito dal Coordinamento Civico per Enna, il bacino idrogeologico “parte dalle pendici di Enna e Calascibetta, e arriva a Cozzo Vuturo”, raccogliendo a valle le acque piovane che, in parte, alimentano la diga Nicoletti. Nel documento viene ricordata anche la realizzazione della traversa di Girgia, ultimata nel 1978 e collaudata nel 1979, con un costo di 1 miliardo e 400 milioni di lire.

La struttura, si legge nel resoconto, “fu dismessa definitivamente nel 1990 perché i percolati della discarica di Cozzo Vuturo finivano all’interno della diga Nicoletti”. Da allora, sostiene il Coordinamento, le paratoie sarebbero rimaste alzate e le acque del bacino, insieme ai percolati della discarica, finirebbero “nel fiume Dittaino e nelle sue sottostanti falde acquifere”.

Nel documento vengono citate anche le vasche presenti nell’area della discarica, in particolare la B1 e la B2, che occuperebbero il secondo vallone naturale, e la vasca A, ancora di proprietà del Comune di Enna. Quest’ultima, secondo il Coordinamento, avrebbe iniziato a ricevere rifiuti dopo la chiusura della discarica del Pisciotto e sarebbe stata chiusa nel 1998 perché colma.

Il Coordinamento solleva inoltre interrogativi sul futuro della vasca A e sull’eventuale cessione alla Regione Siciliana, anche alla luce della situazione delle vasche B1 e B2, definite “ormai colme all’inverosimile”.

Il resoconto richiama poi la situazione della diga Nicoletti, che oggi, secondo quanto riportato, sarebbe alimentata solo dal piccolo bacino idrologico del torrente Manna. Il Coordinamento collega infine la realizzazione delle vasche B1 e B2 e del TMB alla dismissione delle discariche dell’Ennese, ricordando che “tutti i comuni chiusero le loro discariche, tranne quella della nostra città dove sorse l’attuale megadiscarica di Cozzo Vuturo alle porte di Enna e di Calascibetta”.

Il sopralluogo, spiegano dal Coordinamento Civico per Enna, si inserisce nell’attività di approfondimento sui principali temi ambientali del territorio, con l’obiettivo di portare la questione della discarica di Cozzo Vuturo al centro del confronto pubblico.