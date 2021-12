Covid: ulteriori misure di prevenzione in Sicilia in vista delle festività

Nuove misure di prevenzione anti Covid in arrivo in Sicilia per contrastare la diffusione del virus, anche nella variante comunemente nota come “Omicron”, in vista delle prossime festività natalizie. A prevederle è la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci e adottata in seguito alla relazione dell’assessorato alla salute. I provvedimenti entreranno in vigore da domani, giovedì 2 dicembre, e saranno validi fino al prossimo 31 dicembre.

Queste le principali novità introdotte.

La nuova ordinanza estende l’obbligo di tampone nei porti e aeroporti siciliani ai passeggeri che arrivano dalla Repubblica del Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Stato d’Israele, Repubblica Araba di Egitto e Repubblica di Turchia. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o nei 14 giorni precedenti alla partenza ha soggiornato o transitato, da Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi.

I passeggeri in arrivo da Paesi per i quali non è previsto il tampone obbligatorio potranno comunque richiedere di essere sottoposti al test direttamente presso lo scalo e a titolo gratuito.

I soggetti giunti in Sicilia nei dieci giorni precedenti all’entrata in vigore dell’ordinanza devono contattare il dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale per essere sottoposti a tampone molecolare.

Per i cittadini con un’età superiore a 12 anni viene introdotto l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico si occuperanno di far rispettare la norma, anche attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’ordinanza punta ad assicurare un’adeguata sorveglianza epidemiologica in tutte le province dell’isola. Per farlo, il dipartimento per la pianificazione strategica e il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato della salute eseguiranno una ricognizione dei laboratori siciliani in grado di sequenziare le varianti del virus e ne coordineranno l’attività, con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero dei tamponi sequenziati in Sicilia. Nuove disposizioni per i migranti. I migranti che raggiungono il territorio siciliano, al termine del periodo di quarantena saranno sottoposti all’obbligo del tampone molecolare.