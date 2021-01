Covid: salgono i contagi nell’Ennese

Sale nell’Ennese il numero dei positivi al Coronavirus. Nel comune di Agira, i positivi sono 59 di cui tre ricoverati. “La situazione comincia a diventare preoccupante”, commenta il sindaco, Maria Greco. Inoltre aggiunge “l’Asp ha comunicato di aver adottato la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva in attesa del l’esito del tampone rinofaringeo con chiusura temporanea di tre classi del Sinopoli”. A Troina i contagiati – come annuncia il sindaci Fabio Venezia – salgono a 48. La stragrande maggioranza non hanno particolari sintomi ma 4 sono ricoverati in ospedale, uno di loro in terapia intensiva. Dieci i casi sospetti in attesa di conferma. Salgono anche 41 a Nicosia e altrettanti a Enna. A Piazza Armerina non si segnalano nuovi contagi e il numero dei positivi al Coronavirus scende a 49, a Leonforte sono 39 e 15 a Regalbuto. Villarosa, comune “zona rossa” con 54 positivi al virus .