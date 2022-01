Il Centro Operativo Comunale di Enna comunica che nella giornata di ieri si sono registrati due decessi di pazienti Covid ricoverati all’Ospedale Umberto I di Enna.

I positivi al Covid nel capoluogo sono 591 (dato in aumento in quanto l’Asp sta inserendo i dati dispersi dal 31 dicembre al 6 gennaio). In quarantena altri 50 contatti stretti e/o conviventi, 7 i cittadini residenti ad Enna ricoverati nel reparto Covid dell’Ospedale Umberto I.