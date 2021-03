Covid: prorogate fino al 6 aprile le misure di contenimento per chi fa ingresso in Sicilia

Sono valide fino al 6 aprile le misure di contenimento relative a chi fa ingresso in Sicilia. La proroga è entrata in vigore con l’Ordinanza Presidenza Regione Sicilia n.17 del 4 marzo 2021 ed è opportuna la conoscenza per intero delle misure contenute nell’Ordinanza.

Rimane l’obbligo per chi entra in territorio siciliano, tra l’altro, di registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata e di sottoporsi al tampone molecolare entro le 48 ore precedenti l’arrivo. In alternativa al tampone molecolare entro le 48 ore, occorre sottoporsi al tampone presso uno dei drive in allestiti. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Tra le opzioni, vi è anche l’esecuzione del tampone molecolare a proprie spese presso un laboratorio autorizzato. Nel caso in cui non si seguono le procedure indicate, c’è l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al Medico di Medicina Generale, al Pediatria di Libera Scelta e all’ASP di appartenenza.

Nel Portale della Regione Siciliana, alla voce Ordinanze Covid-19, si possono leggere tutte le indicazioni (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione).