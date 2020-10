Covid, nuovo Dpcm: stop calcetto, matrimoni con 30 invitati e locali chiusi alle 24

Di seguito vi riassumiamo le principali misure previste nel nuovo Decreto firmato da Conte e Speranza e valide almeno per i prossimi 30 giorni. Stop alle gite scolastiche e agli sport di contatto amatoriali. Massimo mille persone agli eventi sportivi. Solo 30 invitati ai matrimoni. Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Feste di compleanno sì ma meglio con sei partecipanti, idem per cene con amici. Stop agli assembramenti in strada, i locali (ristoranti, pasticcerie e bar) chiuderanno alle 24, dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli o da asporto e non all’impiedi al bancone o davanti i locali. Oltre che nei luoghi pubblici, su tutto il territorio italiano, viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”. In Sicilia si attendono ulteriori misure che il presidente della Regione, Nello Musumeci adotterà in aggiunta a quelle del Governo.