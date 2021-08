Covid: Musumeci comunica i numeri dei ricoveri in Sicilia

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha comunicato nel pomeriggio il numero dei ricoveri Covid ordinari e in terapia intensiva in Sicilia.

Sono 102 le persone attualmente ricoverate nelle terapie intensive negli ospedali dell’isola, di cui 12 vaccinati con ciclo completo, 7 vaccinati con una dose e 78 non vaccinati. In degenza ordinaria sono 729 gli attuali ricoveri, di cui 130 vaccinati con ciclo completo, 47 vaccinati con J&J o prima dose, 552 non vaccinati.

“Rinnovo l’appello a tutti i siciliani – ha scritto Musumeci sui social, ricordando l’impegno della Regione a sostegno della campagna vaccinale – e mi attendo molto dalla esecuzione della ordinanza che da oggi è diventata operativa. Noi continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte. La maggioranza dei siciliani lo ha dimostrato ed è tempo che ciascuno prenda coscienza del dovere civico di proteggersi”.