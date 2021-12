Covid: incidenza, ricoveri e vaccinazioni in provincia di Enna nella settimana 29/11-5/12

Pubblicato il nuovo bollettino settimanale del Dasoe, il dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Nella settimana appena trascorsa, tra il 29 novembre ed il 5 dicembre, sono stati diagnosticati in Sicilia altri 4697 nuovi casi con un valore di 97 su 100.000 abitanti pur senza un ulteriore sensibile incremento del trend.

In provincia di Enna registrati 71,44 nuovi casi su 100.000 abitanti, dato in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. I comuni in provincia di Enna con la più alta incidenza nella settimana 29 novembre-5 dicembre sono Assoro e Villarosa.

I ricoveri in provincia di Enna nella settimana oggetto dell’indagine sono 12, pari al 3.73% rispetto agli attuali positivi, dato in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente. Nessun ricovero in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale, la popolazione in provincia di Enna che ha completato il ciclo primario è pari all’81,38% della popolazione avente diritto. Dose booster somministrata a 14281 cittadini, pari al 9,95%. Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati con prima e seconda dose comune per comune.