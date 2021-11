Covid: in provincia di Enna scende l’incidenza, ospedalizzazione al 9.79%

L’incidenza cumulativa dei casi Covid in Sicilia nel periodo di riferimento, la settimana 8/14 novembre 2021, conferma la chiara tendenza all’incremento già evidenziato nell’ultimo periodo con 439 nuovi casi in più rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il valore di 71,08/100.000 abitanti. Nella settimana in esame il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si registra nelle province di Messina (106,7 nuovi casi su 100.000 abitanti), Catania (105) e Siracusa (87,2). In provincia di Enna 40,46 nuovi casi su 100.000 abitanti, dato in diminuzione rispetto alla settimana precedente. I comuni in provincia di Enna con la più alta incidenza sono Cerami e Calascibetta.

L’incidenza specifica più alta considerata per età si registra nella fascia di età scolare: 6/10 anni (281 casi) e 11/13 anni (157).

Nonostante il rialzo dei nuovi casi si mantiene limitato l’incremento di nuove ospedalizzazioni (177) con prevalenza di occupazione dei posti letto ancora contenuta. L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (87%) soggetti non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto. Resta stabile la letalità. I ricoveri in provincia di Enna nella settimana oggetto dell’indagine sono 23, pari al 9.79%, dato in leggero aumento rispetto alla scorsa settimana.

Nella settimana di riferimento 10/17 novembre 2021, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’81,65% del target regionale, gli immunizzati al 79,03%, mentre i soggetti che hanno ricevuto una dose addizionale o booster sono 159.940. Il 18,35% del target rimane ancora da vaccinare. Negli ultimi sette giorni si registra una lieve flessione delle prime dosi somministrate (- 4,61%).

La popolazione in provincia di Enna che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’80,25% della popolazione avente diritto, con almeno una dose l’82,37%. Dose booster somministrata a 4669 cittadini. Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati con prima e seconda dose comune per comune.