Covid: in provincia di Enna incidenza in risalita, ospedalizzazione a 1.79%

Nella settimana dal 7 al 13 marzo si assiste in Sicilia ad un aumento della curva epidemica. L’incidenza di nuovi casi Covid è, infatti, pari a 42.602 (+36,3%), con un valore cumulativo di 881,35/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Agrigento (1242/100.000 abitanti), Ragusa (1119/100.000) e Trapani (1110/100.000).

In provincia di Enna si è registrata un’incidenza di 780,65 nuovi casi su 100.000 abitanti (+21.88% rispetto alla settimana precedente) con 1231 nuovi positivi. I ricoveri in provincia di Enna nella settimana dal 7 al 13 marzo sono stati complessivamente 44, di cui 1 in terapia intensiva, rapporto ospedalizzati su positivi all’1.79%.

Sul fronte della campagna vaccinale, la popolazione over 5 in provincia di Enna che ha completato il ciclo primario di vaccinazione è pari all’84,99%. Booster somministrati a 86592 cittadini.

Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati con prima e seconda dose Comune per Comune.